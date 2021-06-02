Народная артистка РФ Алена Яковлева отмечает 60-летие

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ведущая актриса Московского академического театра сатиры, народная артистка РФ Алена Яковлева, которой в среду исполняется 60 лет, отметит юбилей в кругу коллег, родных и друзей. Об этом сообщила сама именинница, принимая поздравление ТАСС.

"Сегодня я отмечу юбилей в кругу друзей, родных и коллег. Молодежь устроит капустник, вести который будут моя дочь Маша Козакова и зять Иван Замотаев. Вот такой будет у меня "капустнический" именинный вечер", - сказала Яковлева.

По ее словам, в родном театре она тоже отметит юбилейную дату. "5 июня сыграю Гурмыжскую в спектакле "Лес" по пьесе Александра Николаевича Островского, а потом, когда занавес закроется, по договоренности с руководством театра, организую праздничный фуршет", - поделилась актриса. Она также отметила, что 1 июня в фойе Театра сатиры открылась выставка "Мой искусственный интеллект", где представлена ее личная коллекция кукол, которую она собирает уже более 20 лет. "Это не просто куклы, а образы, наполненные атмосферой творчества, вдохновения и радости. Это маленький театр, отражающий в какой-то степени мой жизненный и творческий путь", - пояснила актриса.

Она добавила, что сейчас играет в трех репертуарных спектаклях. "Это уже упомянутый "Лес", "Горгоны" и "Хомо эректус", - перечислила артистка. "Все лето буду занята на съемках в трех новых проектах. Пока могу сказать лишь про один из них. Это детектив "Я знаю твои секреты" (5, 6 и 7 сезон), где у меня очень любопытная, экстравагантная роль", - рассказала Яковлева. "К осени запустится еще один, четвертый проект с моим участием. И, конечно, надеюсь, что в следующем сезоне что-то новое сделаю и в театре", - добавила она.

К возрасту Алена Яковлева, по ее выражению, относится "философски". "Точнее, никак не отношусь. Я же не поверну его вспять. А кто к 60 годам относится с радостью? Наверное, мне больше бы понравилось, если бы мне исполнилось 55", - пошутила актриса.

При этом она призналась, что довольна и творческой, и семейной жизнью. "У меня замечательный зять Иван Замотаев. Он актер, композитор, служит в театре Надежды Бабкиной "Русская песня", руководит собственным музыкальным коллективом. Кстати, именно он написал музыку к нашему спектаклю "Лес", - сказала Яковлева. "А дочка моя - актриса Мария Козакова - работает в нашем Театре сатиры. Ее я люблю безоговорочно и беспредельно", - заявила именинница.

Поздравление от худрука театра

С юбилеем поздравил Алену Яковлеву художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт.

"Алена Юрьевна - замечательная дама с комплексом полноценности, - сказал Ширвиндт. - С одной стороны, она достигла возраста зрелости, но при этом не старомодная. Не приспосабливается к современности по необходимости, а соответствует сегодняшнему дню по творческому азарту".

По определению худрука, Яковлева "олицетворяет театральный ажиотаж". "Она обожает играть на сцене. Это состояние ее души и тела", - оценил худрук.

"К тому же она трогательная и нежная мать. Ее дочка Маша выросла у нас на глазах, а теперь работает актрисой. Всегда наблюдаю за Аленой Юрьевной, проще - за Аленушкой. И желаю, чтобы и дальше у нее все шло успешно - и в жизни, и на сцене, и на экране", - заключил Ширвиндт.

Об актрисе

Алена Юрьевна Яковлева (настоящее имя Елена) родилась 2 июня 1961 года в Москве. Ее отцом был народный артист СССР Юрий Яковлев (1928-2013). Мать - врач Кира Мачульская (1932-2020). Родители расстались за два месяца до ее рождения, Алену воспитывали мать и отчим - журналист Николай Иванов.

В 1978 году поступила на факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Будучи студенткой третьего курса также была принята в Театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина). Окончила его в 1985 году. Обучение на факультете журналистики МГУ завершила заочно.

С 1985 года Алена Яковлева является актрисой Московского академического театра сатиры. В разные годы исполняла роли в постановках "Таланты и поклонники" по пьесе Александра Островского, "Слишком женатый таксист" по комедии Рэя Куни, "Роковая ошибка" по произведению Михаила Рощина, "Трехгрошовая опера" по пьесе Бертольта Брехта, "Воительница" по повести Николая Лескова, "Укрощение строптивой" по комедии Уильяма Шекспира, "Распутник" по произведению Эрика-Эмманюэля Шмитта, "Босиком по парку" по пьесе Нила Саймона, "Поле битвы после победы принадлежит мародерам" по произведению Эдварда Радзинского. Задействована в четырех спектаклях текущего репертуара: "Лес" по комедии Александра Островского, "Горгоны" по пьесе Дона Нигро, "Никогда не поздно" по комедии Сэма Бобрика, "Хомо эректус" по произведению Юрия Полякова.

Алена Яковлева также активно снимается в кино. Она дебютировала в эпизодической роли в приключенческой картине "Честь имею" (1987). Затем снималась в фильмах "Вечный муж" по мотивам повести Федора Достоевского, "Мальчик и девочка" по мотивам произведения Галины Щербаковой, "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини", сериалах "Салон красоты", "Боец", "Дневник доктора Зайцевой", "Склифосовский" и многих других. Последняя роль к настоящему времени - Галина Михайловна в детективе "Я знаю твои секреты - 3" (2020). В общей сложности актриса снялась в более чем 100 кинокартинах, сериалах и фильмах-спектаклях.

Удостоена звания народной артистки РФ (2008). Награждена орденом Дружбы (2020).