Элементы фасадов и интерьеров стали предметом охраны палат Сверчкова

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Здание построено на рубеже XVI-XVII веков.

"Палаты в Сверчкове переулке - уникальный памятник допетровской гражданской архитектуры. В Москве сохранилось лишь несколько палат рубежа XVI-XVII столетий. После проведения исследований специалисты включили в предмет охраны ценные элементы фасадов и интерьеров, формирующие исторический облик палат. Помимо архитектуры, интересна и история дома. Например, во второй половине XVIII века палаты Сверчковых были проданы под ремесленную школу и Каменный приказ", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Изначально здание принадлежало купцу Сверчкову, который жил там со своими тремя сыновьями. У дома был большой пруд и сады (до наших дней они не сохранились), а за ними располагалась построенная на средства купца Успенская церковь, выходившая на улицу Покровку. Ее разрушили в 1930-х годах.

В 1680 году облик купеческих палат кардинально изменился. Их площадь увеличили в три раза за счет двухэтажной кирпичной пристройки. Автор проекта неизвестен. Фасады дома украсили в стиле московского барокко. В XVIII и XIX столетиях палаты находились в частной собственности. Их неоднократно перестраивали, однако оформление фасадов в стиле московского барокко и планировка дома сохранились.

На сегодняшний день в здании располагается Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Палаты Сверчкова - объект культурного наследия федерального значения. Здание находится под охраной государства. Любые реставрационные работы в нем могут проводиться только с учетом утвержденного предмета охраны по согласованному Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.