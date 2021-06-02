Главархив Москвы представил личные документы оперной певицы Натальи Троицкой

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Документы известной оперной певицы Натальи Троицкой (1951-2006) поступили на хранение в Главархив Москвы. В личный фонд вошли программы и афиши спектаклей с ее участием, интервью с ней, статьи и воспоминания коллег и друзей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Главархива.

"На хранение в Главархив Москвы поступили документы оперной певицы Натальи Троицкой (сопрано). Она солировала более чем в девяти мировых оперных театрах, а ее партнерами были Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Евгений Нестеренко и многие другие. Также в фонде представлены ее фотографии в образах для выступлений: в роли Аиды в опере Джузеппе Верди, Тоски в опере Джакомо Пуччини, Лизы в "Пиковой даме" Петра Чайковского и другие. Есть снимки со студентами Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, с артистами во время выступлений, а также фотографии оперной певицы Монсеррат Кабалье с дарственными надписями", - сказали в пресс-службе.

Троицкая в 1976 году начала работать в Московской государственной филармонии. В 1980 году артистка вместе с мужем Я. Говедником уехала в Югославию, и уже в январе следующего года в Барселоне она дебютировала в опере "Тоска" в оперном театре "Лисео", тогда ее партнерами были Хосе Каррерас и Хуан Понс. В 1981-1991 годах певица солировала во многих оперных театрах мира: в Венской опере, "Ла Скала", лондонском театре "Ковент-Гарден", Римской государственной опере, парижской "Гранд-Опера", а также в берлинской, мюнхенской, гамбургской, франкфуртской операх и других местах. Она пела с такими знаменитыми певцами, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье, Елена Образцова, Евгений Нестеренко, Тамара Синявская. Троицкая исполняла главные партии в операх "Аида", "Отелло", "Дон Карлос", "Паяцы". Все документы о жизни и творчестве Натальи Троицкой теперь можно бесплатно увидеть в Главархиве.