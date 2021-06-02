Новую экранизацию повести "Вам и не снилось" могут запустить в производство в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Киностудия имени Горького планирует начать производство новой экранизации повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось", по мотивам которой был снят одноименный советский фильм, в 2022 году. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщила ТАСС гендиректор студии Юлиана Слащева.

"Пишем сценарий, к осени должны его завершить. Мы будем подавать проект на поддержку в Фонд кино или Минкультуры. Наверное, в следующем году уже зайдем в производство с "Вам и не снилось", - сказала Слащева.

Ранее на студии рассказали, что сценарий к новому фильму пишет Ярослава Пулинович, которая ранее работала над картиной "Я не вернусь" Ильмара Раага, драмой "Как я стал..." Павла Мирзоева, комедией "Елки-5" и другими. Сюжет картины планируется приблизить к литературному первоисточнику, уделив больше внимания линиям второстепенных персонажей.

Подростковая драма Ильи Фрэза с оригинальной музыкой Алексея Рыбникова, снятая на киностудии имени М. Горького, стала одним из самых успешных фильмов в кинотеатральном прокате 1981 года, собрав 26 млн зрителей. Читатели журнала "Советский экран" тогда назвали картину лучшей за год.