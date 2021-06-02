Минкультуры соберет мнения кинопроизводителей о работе региональных кинокомиссий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Минкультуры планирует собрать отклики у кинопроизводителей по поводу работы с региональными кинокомиссиями. На данный момент действует 26 комиссий, еще 13 находятся в процессе создания. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила глава департамента кинематографии министерства Светлана Максимченко.

"Мы актуализировали информацию по кинокомиссиям в регионах, по официальной информации, на сегодняшний день в субъектах РФ действует 26 кинокомиссий и 13 кинокомиссий находятся в процессе создания. <…> Мы будем собирать информацию от кинопроизводителей по поводу того, какие регионы действительно работают. Мы знаем успешные примеры, мы будем помогать и всячески содействовать консультациями и теми возможностями, которые есть у Минкультуры для того, чтобы эта деятельность продолжалась", - сказала Максимченко.

Кинокомиссии уже действуют в Москве, Московской, Калининградской, Новгородской, Калужской и других областях. Работы по созданию новых комиссий ведутся, в частности, в Санкт-Петербурге, Карелии, Башкортостане, Калмыкии, Адыгее и других регионах. Ранее ТАСС сообщили в Минкультуры, что в регионах действуют различные инструменты финансовой поддержки регионального кинопроизводства, в том числе рибейты и субсидии кинопроизводителям. В 2021 году запланированный совокупный объем прямой финансовой поддержки из региональных бюджетов составит 498,4 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.