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В кинотеатре "Художественный" пройдет премьера фильма "Человек, который продал свою кожу"

Премьера строится 17 июня, а в широкий прокат картина выйдет лишь 24 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Кинотеатр "Художественный" в Москве проведет серию эксклюзивных показов фильма "Человек, который продал свою кожу" с 18 по 23 июня. Премьера строится 17 июня, а в широкий прокат картина выйдет лишь 24 июня, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Российская премьера картины с Моникой Беллуччи в главной роли состоится 17 июня в большом зале кинотеатра "Художественный". С 18 по 23 июня в кинотеатрах "Художественный" и "Пионер" начнется эксклюзивный прокат картины тунисского режиссера Каутера Бен Ханьи. В широкий прокат фильм выйдет только 24 июня", - рассказал собеседник агентства.

Фильм был номинирован на премию "Оскар" 2021 как лучший фильм на иностранном языке, а на Венецианском кинофестивале исполнитель главной роли Яхай Махай стал лучшим актером конкурсной программы "Венецианские горизонты". В России картину представляет компания Ten Letters.

"Сюжет фильма основан на реальных событиях. В апреле 2019 года мировое издание The Guardian выпустило статью, рассказывающую историю Тима Штайнера, который продал свою кожу и стал живым арт-объектом. Кинематографистов сразу же заинтересовала эта история, и они начали работу над фильмом, вдохновленным историей Тима", - рассказал собеседник агентства.

Премьера состоится в большом зале "Художественного" 17 июня в 19:45.

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