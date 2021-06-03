Перезапуск во имя Луны. Как родилась Сейлор Мун и при чем тут платье от Dior

Сейлор Мун — не просто аниме-сериал, это целая франшиза, вселенная, где переплетаются между собой астрономия, религия, мифы разных народов, магия, феминизм и еще много чего. По популярности Сейлор Мун в 90-е уступала разве что своим землякам "Покемонам", которые выходили примерно в то же самое время. Продолжение сериала — два полнометражных фильма — с 3 июня можно посмотреть на Netflix

История о девушке-воительнице начинается вообще с другого сериала — "Супер Сэнтай" (или "Могучие рейнджеры" — такое название получит адаптация на Западе). Огромное шоу, насчитывающее больше 2 тыс. серий, о супергероях было безумно популярно и превратилось во внушительную франшизу, различные экранизации и перезагрузки вселенной происходят до сих пор, и вот увидите — появится еще не один фильм-боевик про этих героев. Этот проект в первую очередь был ориентирован на мальчиков, и в сериале было все, чтобы привлечь эту аудиторию: роботы, драки, боевые искусства, лазеры, ниндзя и все в таком духе. Поэтому в какой-то момент анимационной студии Toei Animation (сейчас являющейся одной из крупнейших в Японии) пришла светлая мысль создать похожий проект, только для девочек.

' YouTube / Netflix'

В это же время японская художница Наоко Такэути, которая как раз и специализируется на жанре сёдзё (произведения, созданные специально для девочек-подростков), начинает работать над своей новой историей. Наоко с детства любила рисовать и мечтала быть мангакой (художником, который создает мангу), хотя родители ее настояли на менее творческой профессии и девушке пришлось выучиться на фармацевта. В итоге работать по специальности она так и не стала, вернувшись к мечте юности. Кодовое имя: Сейлор Ви К тому моменту, как она придумала мангу Codename: Sailor V, которая станет своего рода прародителем истории о Сейлор Мун, Наоко выпустила три работы. Но именно рождение Sailor V стало переломным моментом в карьере художницы. В центре сюжета — девушка Минако Айно, так Сейлор Венера стала первым воином, которого придумала мангака. В один прекрасный день к энергичной и жизнерадостной Минако является белый кот, который помогает ей разбудить в себе волшебные силы, чтобы бороться со злом, что у нее отлично выходит. Это и стало основой для появления будущей франшизы.

Описание Кадр из полнометражного фильма "Прекрасная воительница Сейлор Мун: Навсегда" © Netflix

Как вы знаете, и кот Артемис, и сама Сейлор Венера остались в истории, правда уже не в качестве главных героев. В самом аниме "Сейлор Мун", кстати, воин второй планеты появляется под этим именем — Сейлор Ви. Остальные воины, в частности сама Сейлор Мун, восхищаются ею, и ей, и остальным воинам кажется, что именно загадочная Сейлор Ви — та самая принцесса Серенити, вокруг поисков которой и строится одна из главных сюжетных линий первого сезона. Так начала рождаться большая история. После Сейлор Ви Наоко Такэути начала придумывать остальных девочек, причем черпала вдохновение из своей реальной жизни. Например, Рэй Хино, Сейлор Марс, работает в храме, как и сама автор в студенческие годы — она была служительницей. Многие герои франшизы получили имена в честь близких и родных художницы, а возлюбленного Сейлор Мун Мамору Чиба и его характер Наоко создавала на основе собственных представлений об идеальном мужчине. Кроме того, многие имена героев очень символичны. Например, Усаги Цукино буквально переводится как "лунный кролик" (вот почему в западной адаптации ее перевели как Банни). Это связано с поверьем о том, что на Луне живет кролик — людям разных народов казалось, что пятна на небесном объекте складываются в очертания этого животного. А имя Мамору переводится как "защитник", кем он на самом деле и является. Часто в критический момент истории именно он спасает Сейлор-воинов от гибели, кроме того, он сам — хранитель и принц Земли. Имя дочери Мамору и Усаги — Чибиуса — переводится как "маленький заяц", что вполне логично: если мама — зайка, то ребенок — маленький зайка.

' YouTube / Netflix Anime'

Платье от Кристиана Диора Наоко Такэути не была дизайнером, поэтому иногда ей было сложно придумывать наряды для своих героев. Вы можете подумать — чего там придумывать, ведь девушки-воины ходят в однотипных традиционных школьных формах, а их боевое облачение, точнее, их цвета, очевидно, связаны с планетами: Сейлор Марс — красный, Сейлор Меркури — голубой, Сейлор Юпитер — зеленый и так далее. Не стоит забывать, что Такэути рисовала в первую очередь мангу, а кроме самих Сейлор-воинов в истории есть целая куча злодеев, демонов (в каждой серии — новый), и постоянно появляются все новые и новые персонажи, в том числе и положительные. Для их создания автор черпала вдохновение в произведениях искусства и у модных дизайнеров. Главный пример — платье принцессы Серенити, принцессы Лунного королевства, которое точь-в-точь повторяет одну из моделей Кристиана Диора. Кроме этого, можно найти отсылки к работам Альфонсо Мухи, к афишам и культовым кадрам из разных фильмов и сериалов, работам Коко Шанель и Ива Сен-Лорана. Некоторые произведения художницы повторяют портреты, позы, сюжеты разных художников, дизайнеров или фильмов. Такэути всегда искала что-то новое и интересное, она всегда придумывала, чего бы такого стильного добавить в свою работу, и надо сказать, это стало одной из главных причин всеобщей любви к франшизе.

Описание Кадр из полнометражного фильма "Прекрасная воительница Сейлор Мун: Навсегда" © Netflix

С дебютом "Сейлор Мун" на художницу обрушилась огромная слава, а вместе с ней и ответственность. У нее был довольно плотный график и очень много работы, особенно в период с 1991 по 1997 год. Сама автор рассказывала, что, даже несмотря на огромную команду ассистентов, которая творила вместе с ней, иногда у нее не было времени даже на обед. Но, надо сказать, эти старания оправдались и Сейлор Мун стала одной из любимых героинь у людей со всего мира. Астрономия и феминизм Если совсем кратко, то вся суть истории — в борьбе добра со злом. Пять (изначально) девушек ведут образ жизни обычных японских школьниц. Утром они ходят на занятия, занимаются домашними делами, сдают экзамены, гуляют, вместе готовят, а вечером борются с демонами, монстрами из других зловещих королевств. Да, такой распорядок дня типичного японского школьника уже стал мемом и довольно популярен в культуре Страны восходящего солнца (да и не только): такую судьбу разделяют герои тысяч других аниме и видеоигр. Сначала воинов всего пять: сама Сейлор Мун и ее подруги — Меркурий, Марс, Юпитер и Венера. Есть еще таинственный Такседо Маск, который всегда появляется в нужный момент, чтобы помочь девушкам. Позже в истории появятся еще четыре воина — Сатурн, Плутон, Нептун и Уран — и еще ряд положительных персонажей. С каждым сезоном компания воителей будет только расти, а тайны — множиться. Кроме того, в первом сезоне девушки сосредоточены на том, чтобы найти принцессу Лунного королевства, которой оказывается, естественно, сама Сейлор Мун. А еще все эти герои узнают, что являются реинкарнациями жителей Лунного королевства.

Описание Кадр из полнометражного фильма "Прекрасная воительница Сейлор Мун: Навсегда" © Netflix

Но это довольно грубый и усеченный пересказ сюжета. На самом деле кроме священной войны добра и зла в контенте, предназначенном, казалось бы, для детей, очень много подтекста. Создатели аниме порою поднимают довольно важные и серьезные темы. Даже сама главная история о девушках, которые являются воинами и стоят на страже мирового спокойствия, довольно феминистична. Несмотря на то что иногда в их битвах и проскальзывает Такседо Маск, который помогает им так или иначе одержать победу, сами Сейлор-воины довольно самодостаточны. Героини в этой истории взяли все самое лучшее от традиционных ценностей — они хрупкие и нежные девушки, например, Усаги мечтает о прекрасном принце и красивой свадьбе, счастливом замужестве. Но при этом они не полагаются на мужскую силу, не прячутся за спинами своих соратников, а всегда готовы взять ситуацию под контроль и даже пожертвовать собой ради спасения подруги. Сейлор Мун же сама часто становится главным спасителем других героев.

Описание Кадр из полнометражного фильма "Прекрасная воительница Сейлор Мун: Навсегда" © Netflix

А еще герои взрослеют. Они переходят из средней школы в старшую, кто-то — в университет. Их отношения тоже взрослеют, даже, казалось бы, между Усаги и Мамору, которым суждено просто быть вместе (и всем, главное, понятно, что они будут вместе, ведь в истории даже появляется их будущая дочь), происходят конфликты и их отношения переживают несколько не детских кризисов. Сама Усаги иногда оказывается в сложном положении, мечется между разными парнями, в общем, "наслаждается" всем спектром подростковых гормонов. И так от сезона к сезону, проходя все новые трудности, герои становятся старше, их эмоции и чувства становятся осознаннее. Вообще, говоря, что "Сейлор Мун" — это просто мультик для детей, мы страшно обесцениваем эту работу. В этой вселенной продумано все до мелочей. Кроме символизма имен, визуальной составляющей и психологизма характеров мангака вложила туда еще множество отсылок, например имена лордов, связанные с минералами. Или любовь к греческой мифологии: Серенити — это Селена, богиня Луны, а Эндимион (ее возлюбленный и Мамору в предыдущей реинкарнации) — сын Зевса, олицетворение красоты.

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Перезапуск во имя Луны Аниме выходило с 1992 по 1997 год. Две сотни серий потянули за собой несколько полнометражных картин, спецвыпуски, мюзиклы, лайв-экшены, мерчандайз, проданный за безумные деньги, и, конечно, перезапуск, который случился в 2014 году. О "Сейлор Мун" за эти почти 20 лет тем не менее, кажется, не забыл никто. Ее постоянно косплеят на всяческих "комик-конах", выпускают видеоигры, а продукты, связанные с этой вселенной, пользуются популярностью даже у далеко не маленьких девочек. "Сейлор Мун: Кристалл" выходил с 2014 по 2016 год и состоит из трех сезонов. Сиквел его — "Прекрасная воительница Сейлор Мун: Навсегда" (Pretty Guardian Sailor Moon Eternal), состоящий их двух фильмов, как раз и можно сейчас посмотреть на Netflix. Между тем фанатов классического сериала перезапуск разочаровал, и главной причиной была рисовка, которая оставляет желать лучшего. Но между тем в плане сюжета и проработки персонажей "Кристалл" намного ближе к оригиналу, манге, чем его предшественник. Главное отличие тут — в темпе повествования. В манге история более мрачная, но стремительная, ключевые события происходят практически одно за другим, главные злодеи появляются очень быстро, но так же быстро и покидают сюжет. Между тем в классической "Сейлор Мун" есть пачки однотипных серий, которые никак не влияют на сюжет и строятся по одному лекалу: утром Усаги опаздывает в школу, там (или сразу после) она узнает о каком-то значимом событии в городе (например, выставка дорогих украшений), отправляется туда со своей подругой и выясняет, что это событие было подстроено злодеями, после чего перевоплощается и побеждает врагов "во имя Луны". В "Кристалл" же такого нет, что делает его более серьезным произведением.

Описание Кадр из полнометражного фильма "Прекрасная воительница Сейлор Мун: Навсегда" © Netflix