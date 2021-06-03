Первая ретроспектива польского режиссера Анджея Жулавского откроется в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ретроспектива классика польского кино Анджея Жулавского впервые пройдет в Москве, на открытии зрителям покажут военную драму "Третья часть ночи", основанную на воспоминаниях отца режиссера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети "Каро".

"Анджей Жулавский - один из самых ярких и провокационных творцов своего времени, ставший классиком. Каждая из лент, которые вошли в репертуар ретроспективы, заслуживает особого внимания. У поклонников "Каро.Арт" появится уникальная возможность увидеть необычные картины, являющиеся наследием высокого кинематографа. Здесь важно подчеркнуть новизну события, ведь ранние фильмы, да и сама ретроспектива режиссера пройдут в Москве впервые", - поделилась вице-президент сети по репертуарному планированию Майя Манерова, которую процитировали в пресс-службе.

Ретроспектива стала совместным проектом "Каро.Арт" и Польского культурного центра в Москве. Первым показом станет драма "Третья часть ночи" - дебютный полнометражный фильм Жулавского, основанный на воспоминаниях отца режиссера об оккупированном немцами Львове. Как рассказали организаторы, лента стала настоящим прорывом из-за своей бескомпромиссности, оппозиционности идеологии того времени и натуралистических сцен. Зрителям ее представит киновед Денис Вирен.

В программу также вошли черно-белая короткометражка "Песнь торжествующей любви", снятая по прозе Ивана Тургенева, историческая драма "Дьявол", которая долгие годы была под запретом, мелодрама "Главное - любить" с Роми Шнайдер в главной роли, философская научно-фантастическая картина "На серебряной планете" и другие.

Режиссер Анджей Жулавский за годы творчества удостоился премий Национального кинофестиваля в Гдыне, Международного кинофестиваля в Локарно, Фестиваля фантастических фильмов в Триесте и других, а также был номинантом Каннского кинофестиваля и премии "Сезар". Ретроспектива его картин в Москве продлится до 9 июля.