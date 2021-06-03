МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" впервые опубликовала запись Первой камерной симфонии Николая Каретникова, которая была исполнена Ленинградским камерным оркестром старинной и современной музыки под управлением Эдуарда Серова 17 октября 1981 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Мелодии".

"Мелодия" впервые публикует запись Первой камерной симфонии (1968) Николая Каретникова (1930-1994), написанной в додекафонной технике. Первая камерная симфония Каретникова, записанная на концерте в Большом зале Московской консерватории 17 октября 1981 года Ленинградским камерным оркестром старинной и современной музыки под управлением Эдуарда Серова, никогда не издавалась. Прошло более полувека со дня ее написания и 40 лет после премьеры в нашей стране", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что 3 июня 2021 года в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится мировая премьера Второй камерной симфонии Николая Каретникова - последнего сочинения композитора и последней российской камерной симфонии XX века.

Помимо симфонии Каретникова в альбом, выпущенный "Мелодией", вошли и другие позднесоветские образцы жанра: Первая камерная симфония Эдисона Денисова и Confessiones Николая Корндорфа.

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