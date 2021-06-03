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Пандемия COVID-19

На фестиваль "Нашествие" зрителей пустят только с отрицательным ПЦР-тестом

Тест необходимо сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия на мероприятие

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Организаторы музыкального фестиваля "Нашествие" буду пускать зрителей только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом в четверг сообщили в Facebook организаторы мероприятия.

"Проход на территорию фестиваля будет возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (полученного не ранее чем за 72 часа до прибытия) или паспорта вакцинированного от COVID-19", - говорится в сообщении.

Рок-фестиваль "Нашествие" пройдет в Серпухове с 30 июля по 1 августа.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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