ГИМ продлил выставку гравюр Дюрера до конца августа

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Государственный исторический музей продлил работу выставки "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" до 22 августа 2021 года в связи с популярностью у посетителей. Выставку посетили более 50 тыс. человек, сообщили в пресс-службе музея в четверг.

"Учитывая невероятную популярность выставки в Москве, которую за два месяца посетили более 50 тыс. человек, руководство Исторического музея обратилось к Министерству культуры Италии с просьбой о продлении сроков экспонирования коллекции работ Дюрера из собрания музеев Брешии. В порядке исключения, итальянская сторона любезно согласилась на продление сроков работы выставки. У москвичей и гостей города будет еще два месяца, чтобы увидеть произведения выдающегося мастера эпохи Возрождения", - сказали в пресс-службе.

Выставочный проект открылся 30 марта, планировалось, что он будет работать до 28 июня. Экспозиция включает более 120 работ из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии (Италия). Среди выставленных гравюр - "Меланхолия I", "Адам и Ева", "Блудный сын", "Аполлон и Диана", а также серия "Апокалипсис" из пятнадцати листов, иллюстрирующих последнюю книгу Нового Завета "Апокалипсис".