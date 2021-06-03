Посвященная Галине Улановой программа пройдет в "Иллюзионе" и филиале Бахрушинского музея

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Госфильмофонд России и "Иллюзион" посвятят балерине Галине Улановой новую часть проекта "Культурный обмен", подготовленную совместно с Бахрушинским музеем. Зрителей ожидают кинопоказы и экскурсии в Музее-квартире Улановой с 3 июня, сообщает пресс-служба кинотеатра.

"С 3 по 24 июня совместная программа "Культурный обмен" с Театральным музеем имени А. А. Бахрушина будет посвящена жизни и творчеству великой русской балерины Галины Улановой. Кинотеатр "Иллюзион" (филиал Госфильмофонда РФ) и Музей-квартира Г. С. Улановой (филиал Бахрушинского музея) станут единым местом притяжения ценителей таланта великой русской балерины - в знаковом здании столицы, знаменитой высотке на Котельнической набережной", - говорится в сообщении.

Каждый четверг зрителей ожидают показы документального фильма "Галина Уланова" (1963) с кадрами гастролей, интервью, репетиций, фрагментов лучших балетов Улановой, в числе которых "Лебединое озеро", "Золушка", "Жизель", а также редкие семейные фотографии, кинохроника ее посещения Америки и Китая и другие архивные материалы.

После показа в Музее-квартире Улановой будут проходить тематические экскурсии. "Экспозиция позволяет почувствовать время, эпоху и атмосферу дома великой балерины. Зрители подробно познакомятся с биографией Галины Улановой: узнают о ее детских годах и семье, учебе в Петроградском хореографическом училище, работе в Театре оперы и балета в Ленинграде (ныне Мариинский театр) и в Большом театре в Москве, а также о знаменитых партиях и зарубежных гастролях балерины, ее окружении - известных артистах, хореографах, художниках", - отметили в пресс-службе.

В рамках проекта "Культурный обмен" кинотеатр "Иллюзион" и Госфильмофонд России в сотрудничестве с другими культурными институциями показывают картины о знаковых художниках и деятелях культуры ХХ века.