Мацуев выступит в венском "Музикферайне"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев выступит 5 июня с оркестром Венской филармонии в Вене. Об этом он сообщил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии "Культурные коды новой реальности".

"Послезавтра у меня концерт в Вене в "Музикферайне" с Венской филармонией и Кристианом Тилеманом. Они не верят этому счастью - что они выходят в концертную жизнь", - сказал Мацуев, напомнив, что Россия "уже год в концертах".

Пианист поблагодарил Министерство культуры РФ за то, что все музыканты, закрепленные за официальными организациями и государственными коллективами, получали зарплаты в период локдауна, а также выразил надежду, что запускаемый Президентский фонд культурных инициатив поможет музыкантам-фрилансерам.

"Мои друзья в мире, музыканты самых великих оркестров в данный момент развозят пиццу, работают таксистами и играют на улице на (инструментах работы) Страдивари и Гварнери. В Америке, скажем, в Нью-Йорке до сих пор сезон не собираются открывать - ни в "Метрополитен", ни в "Карнеги-холле", ни в "Линкольн-центре". Это огромная трагедия", - подчеркнул Мацуев.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.