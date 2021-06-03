Грушинский фестиваль в Самарской области рассчитывают провести в очном формате

САМАРА, 3 июня. /ТАСС/. Грушинский фестиваль в Самарской области в этом году планируется вернуть в очный формат, при этом с концертов будут организованы и онлайн-трансляции, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.

В 2020 году фестиваль, посвященный 75-летию Великой Победы, впервые за все время прошел в онлайн формате из-за пандемии. Трансляции с 2 по 5 июля посмотрели более 500 тыс. человек.

"В Самарской области с 1 по 4 июля 2021 года пройдет 48-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени В. Грушина. В этом году он снова возвращается на традиционную площадку на Мастрюковских озерах после перерыва из-за пандемии коронавируса. Правда, опыт прошлого года не будет забыт: в 2021 году наблюдать за тем, что происходит на сценах, и слушать хорошую музыку смогут и те, кто остался дома, благодаря большему, чем обычно, количеству прямых трансляций", - говорится в сообщении.

В региональном правительстве отметили, что ухудшение эпидобстановки может повлиять на формат мероприятия. Информация о возможных изменениях и требованиях к гостям фестиваля будет появляться на официальном сайте фестиваля.

Сейчас организаторы утверждают программу фестиваля, в ближайшее время будут объявлены имена хедлайнеров. До поляны, на которой будет проходить фестиваль, будут организованы дополнительные электрички, на площадке гости смогут установить палаточные лагеря. В традиционном формате пройдет конкурс авторской песни, его лауреаты примут участие в главном концерте на Гитаре. Прием заявок будет проходить на поляне с утра 1 июля до 12:00 2 июля.

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году после того, как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, трагически погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в память о Грушине состоялся год спустя в Жигулевских горах, участвовали в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году распоряжением обкома ВЛКСМ фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986 году по случаю 400-летия Самары. Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.