Законопроект по борьбе с сайтами-двойниками планируют внести в Госдуму осенью

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Законопроект по борьбе с сайтами-двойниками, на которых продают фальшивые билеты в учреждения культуры, планируют внести в Госдуму осенью. Он предполагает в том числе нанесение маркировки на подлинные сайты, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мы хотим сделать, по аналогии с тем, что мы прорабатывали для наших платформ. Это как полис ОСАГО, его покупаешь и там маркировка, которая показывает, где реальная компания <...> Точно так же мы должны видеть, где, например, сайт Большого театра. Это одна из первых мер. <...> Мы выходим на Госдуму в осень", - сказала она в интервью телеканалу "Известия".

Любимова отметила, что законопроект разрабатывается совместно с Минцифры РФ, обсуждаются разные варианты, как отделить сайты учреждений культуры от мошеннических.