Фонд развития современного искусства объявил о старте второй Московской арт-премии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Фонд развития современного искусства (ФРСИ) объявил о начале второго конкурса "Московская арт-премия", заявки будут приниматься до 30 июня 2021 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фонда на презентации конкурса в медиацентре парка "Зарядье" в Москве.

"Фонд развития современного искусства при поддержке правительства Москвы во второй раз вручит денежные премии авторам произведений, созданных с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021 года, в пяти номинациях: "Изобразительное искусство", "Театр", "Кино", "Литература" и "Музыка". Московская арт-премия вручается по итогам открытого конкурса. Заявки на участие принимаются до 30 июня 2021 года. Представленные произведения должны соответствовать одному из трех критериев: "В Москве", "О Москве", "Для Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявку на официальный сайт премии moscowartprize.ru могут подать авторы или их представители. Призовой фонд премии - 33 миллиона рублей, победители в каждой номинации получают по 3 миллиона рублей, за второе и третье места выплачивается по 2 миллиона и 1 миллиону рублей соответственно. Гран-при премии составляет 3 миллиона рублей.

Победителей объявят в начале ноября 2021 года по итогам рассмотрения работ экспертным советом. В экспертный совет вошли, в частности, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, директор парка "Зарядье" Иван Демидов, зампред Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой, театральный критик Роман Должанский, директор сети кинотеатров "Москино" Наталья Мокрицкая.

В прошлом году на конкурс было подано около 800 заявок, сообщает пресс-служба фонда. Осенью 2020 года работы участников были представлены в "Зарядье" в рамках проекта "1-МАП. Номинанты" - за все время экспозиции парк посетили более 1,6 миллиона гостей, более 100 тысяч зрителей побывали в закрытых павильонах, более 20 тысяч увидели экспозиции в выставочном зале и Северном тоннеле "Зарядья", рассказали в пресс-службе.