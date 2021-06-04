В Псковской области завершилась реставрация могилы Александра Пушкина

ПСКОВ, 4 июня. /ТАСС/. Завершена реставрация могилы поэта Александра Пушкина, расположенной в Псковской области в Святогорском монастыре на территории Пушкинского заповедника, который является памятником русской культуры национального и мирового значения. Об этом сообщил журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является председателем патриаршего совета по культуре и членом совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Ежегодно территорию заповедника посещают более 300 тыс. человек. Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV в 1569 году. В XIX веке Александр Пушкин приходил в обитель в моменты творческих исканий. Святогорский монастырь стал последним земным приютом Пушкина. В феврале 1837 года после заупокойной панихиды в южном приделе Успенского собора тело поэта было предано земле у алтарной стены.

"Хотел бы порадовать вас сообщением, сдана <..> музею "Михайловское" после реставрации обновленная и укрепленное надгробие, могила Александра Сергеевича Пушкина. Наше АНО "Возрождение" взяло на себя эту работу. Очень профессиональные силы были задействованы. И к дню рождения Александра Сергеевича мы полностью завершили реконструкцию могилы нашего великого поэта", - сказал владыка Тихон.

Как ранее сообщал ТАСС, в середине мая специалисты начали реставрацию объекта. В плане работ значилась реставрация мраморного обелиска, цокольных камней и других элементов памятника. Кроме того в списке работ значилось золочение декоративных элементов, изготовление нового защитного светопрозрачного колпака. Заказчиком работ выступила автономная некоммерческая организация "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

Пушкинский заповедник является особо ценным объектом культурного наследия народов России, уникальным памятником русской культуры национального и мирового значения. В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков.