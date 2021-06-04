"Северный ветер" Ренаты Литвиновой вошел в программу Шанхайского международного фестиваля

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Картину "Северный ветер" режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой покажут в секции "Международная панорама" Шанхайского кинофестиваля, который пройдет в июне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

Рената Литвинова: я, конечно, стою на стороне своих прекрасных монстров

"Я очень счастлива, что огромная аудитория Шанхайского кинофестиваля увидит наш фильм - из самого сердца России", - отметила Литвинова, которую процитировали в пресс-службе.

На фестивале состоится четыре сеанса картины. Международным дистрибьютором фильма стала компания All Media, которая входит в холдинг Start.

Литвинова выступила режиссером ленты, написала для нее сценарий и исполнила одну из главных ролей. Также в фильме задействованы Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие. Музыку для "Северного ветра" написала Земфира Рамазанова.

О кинофестивале

Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF), существующий с 1993 года, пройдет с 11 по 20 июня. Помимо "Северного ветра", в программе смотра примут участие другие киноленты отечественные проекта. В основной конкурс включили фильм Алексея Козлова "Совесть", в другие программы вошли картины "Общага" Романа Васьянова, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Искренне ваша" Игоря Багатурия и якутский триллер "Иччи" Костаса Марсаана.