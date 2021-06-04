В Петербурге умер реставратор, восстанавливавший Гатчинский дворец и Янтарную комнату

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Известный петербургский реставратор Виктор Кирпичев, руководивший реконструкцией Гатчинского дворца и участвовавший в восстановлении Янтарной комнаты и Царскосельского лицея, скончался на 72-м году жизни. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Гатчина".

"Ушел из жизни Виктор Федорович Кирпичев - человек, отдавший 22 года своей жизни восстановлению Гатчинского дворца. В 1978 году произошло поворотное событие - он перешел на работу в СНРПО "Реставратор", где ему предстояло служить вплоть до распада этой организации в годы перестройки. Объекты, которые Виктор Федорович вел в качестве мастера участка, были значительные: Царскосельский лицей, Орловские ворота, Янтарная комната и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

При отступлении в 1944 году немецкие войска сожгли и заминировали Большой Гатчинский дворец императора Павла I. На одной из стен дворца на штукатурке сохранилась надпись: "Здесь были мы. Сюда мы больше не вернемся. Если придет Иван, все будет пусто". Эта надпись с фрагментом стены была сохранена и сейчас демонстрируется в экспозиции дворца.

Долгое время полноценная реставрация дворца была затруднена из-за расположения в нем режимных объектов - сперва Военно-морского училища Министерства обороны СССР, а затем - ВНИИ "Электронстандарт", отметили в пресс-службе ГМЗ "Гатчина". Под руководством начальника реставрационного участка Кирпичева работы по восстановлению были завершены в 1985 году, после чего интерьеры памятника архитектуры были торжественно открыты для посетителей.

В 2000-е и в 2010-е годы Кирпичев участвовал в реставрации Таврического и Шереметьевского дворцов, Мариинского театра, а также занимался восстановительными работами в гостинице "Астория".

Прощание с реставратором пройдет 5 июня в 13 часов в морге Мариинской больницы Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.