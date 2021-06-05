Ремонт в "Уголке Дедушки Дурова" и "Ведогонь-театре" в Москве завершат до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Ремонтные работы в столичных "Уголке Дедушки Дурова" и "Ведогонь-театре" планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Мы работаем по целому ряду объектов. Практически завершены работы по новому зданию "Уголка Дедушки Дурова", в завершающей стадии [находятся] работы в Театре на Малой Бронной и театре "Ведогонь" в Зеленограде", - ответил Кибовский на вопрос, ремонт каких театров планируется закончить в Москве до конца года. Он также отметил высокую динамику ремонтных работ в Театре Эстрады. Кроме того, уже завершено сложное проектирование и начинаются работы в Театре киноактера, добавил глава департамента.

Он отметил, что строительная готовность зданий театра не означает открытия: необходимо время на пусконаладочные работы, на переезд театра со всеми цехами и декорациями, на обживание помещений, на адаптацию спектаклей к новой сцене и оборудованию и так далее.

"Кроме того, нужно учитывать, что в основном у нас сложные, нетиповые объекты. Ведь в большинстве случаев мы не строим новые здания, а реконструируем существующие исторические, в которых идет насыщенная творческая жизнь. Чтобы начать реконструкцию театра, мы должны ему дать альтернативную площадку, между тем свободных резервных площадок единицы, и все они распланированы на годы вперед", - пояснил глава департамента, подчеркнув, что театры могут переезжать только между сезонами.

Кибовский отметил, что в марте завершилась реконструкция нового здания Детского музыкального театра юного актера. Также ранее были закончены работы в театре "АпАРТе".

О реставрации квартиры Булгакова

Кроме того, Кибовский сообщил, что квартира на Большой Пироговской улице в Москве, где Михаил Булгаков написал роман "Мастер и Маргарита", будет открыта после реставрации в этом году. Объект культурного наследия будет работать как музей.

"Недавно мэр Москвы открыл новый большой дом культуры в Строгино, сейчас завершаются работы по культурному центру "Северный". В этом году планируем завершить работы и открыть знаменитую квартиру Булгакова на Пироговской улице, где теперь вместо ДЭЗа будет музей", - сказал министр столичного правительства.

В трехкомнатной квартире в цокольном этаже с 1927 по 1934 год проживала семья Булгакова. В кабинете стоял "легендарный" стол: за ним писатель творил на протяжении более восьми лет, написав за это время такие произведения, как "Бег", "Кабала святош", "Мастер и Маргарита". У стены стояли книжные полки темно-коричневого цвета, а сам кабинет был оформлен в синих тонах.

Как уточнили в пресс-службе департамента культуры, в гостях у Михаила Афанасьевича в этой квартире перебывало множество именитых гостей, среди которых писатели Ильф и Петров, автор "Трех толстяков" Юрий Олеша, артисты МХАТа Михаил Яншин и Николай Хмелев.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ в этом году проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.