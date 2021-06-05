В Москве назвали лауреатов Пушкинской премии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Имена лауреатов Пушкинской премии за достижения в области литературы объявили в субботу в Москве, среди них писатель и историк Игорь Волгин, поэт Юрий Семецкий, писательница Галина Брусницына. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете.

Награда учреждена Российским союзом писателей и присуждается "за выдающуюся просветительскую и литературную деятельность, просветительскую и общественную деятельность в сфере литературы, а также за наиболее талантливые литературные произведения". Творческая и общественная значимость номинантов оценивается в совокупности, как результат многолетнего труда.

В номинации "Просветители" лауреатами названы Игорь Волгин - "за многолетнюю работу по поддержке русской поэзии и неоценимый вклад в сохранение культурного наследия Федора Михайловича Достоевского". Премии удостоена Ядвига Юферова - за создание Международного Пушкинского конкурса и значительный вклад в продвижение русского языка и русской культуры. Премия также присуждена вице-премьеру Чеченской Республики, литератору, писателю и публицисту Джамбулату Умарову - за значительный вклад в продвижение русского языка.

Лауреатом Пушкинской премии в номинации "Общественные деятели" стала Галина Одинцова за плодотворную организацию литературной деятельности в Амурской области, а в номинации "Антология" лауреатами названы Юрий Семецкий (поэзия) и Галина Брусницына (проза).

Лауреатам Пушкинской премии присваивается почетное звание, вручается памятный диплом, а также символ премии - статуэтка в форме золотого пера на постаменте из белого мрамора.

Вручение Пушкинской премии по традиции проводится накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, объявленного в России государственным праздником - Днем русского языка (6 июня). В разные годы ее лауреатами становились критик и публицист Лев Аннинский, основатель Института русского языка академик Виталий Костомаров и другие известные литераторы.