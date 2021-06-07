Умер режиссер фильмов "Белый ворон" и "Летаргия" Валерий Лонской

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский режиссер Валерий Лонской умер на 81-м году жизни после заражения коронавирусом, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

"Режиссер фильмов "Летаргия", "Голова классика" и многих других пал очередной жертвой коронавируса. Он скончался в Коммунарке", - написал Плахов.

Киновед также рассказал, что сейчас в реанимации той же больницы находится жена Лонского, которая также борется за жизнь.

Народный артист РФ Лонской родился в марте 1941 года в Хабаровске. Поставил фильмы "Белый ворон", "Небо со мной", "Летаргия" и др.