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Пандемия COVID-19

Умер режиссер фильмов "Белый ворон" и "Летаргия" Валерий Лонской

Ему было 80 лет
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский режиссер Валерий Лонской умер на 81-м году жизни после заражения коронавирусом, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

"Режиссер фильмов "Летаргия", "Голова классика" и многих других пал очередной жертвой коронавируса. Он скончался в Коммунарке", - написал Плахов.

Киновед также рассказал, что сейчас в реанимации той же больницы находится жена Лонского, которая также борется за жизнь.

Народный артист РФ Лонской родился в марте 1941 года в Хабаровске. Поставил фильмы "Белый ворон", "Небо со мной", "Летаргия" и др.

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РоссияПандемия COVID-19
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