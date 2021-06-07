Полотно Дмитрия Левицкого продали на аукционе в Лондоне более чем за $1 млн

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Картина кисти русского художника Дмитрия Левицкого (1735-1822) была продана в Лондоне за £862 тыс. ($1,3 млн.). Об этом свидетельствуют результаты торгов произведениями русского искусства, которые проводит в понедельник аукционный дом Christie's.

Портрет императора Павла I (1754-1801), написанный приблизительно в 1796 году, до недавнего времени оставался почти неизвестным, находясь в частной европейской коллекции.

Итоговая цена реализованной на торгах картины соответствует верхней границе эстимейта, которая составляла £900 тыс. ($1,3 млн).

В преддверии проведения аукциона эксперты Christie's обращали внимание на яркий психологизм картины, который выделял Левицкого из череды портретистов-современников. Международный директор департамента русского искусства Christie's Сара Мэнсфилд отмечала, что отдельного внимания заслуживают удивительно прорисованные глаза императора. По ее мнению, ничто другое на полотне не сосредотачивает на себе внимание так, как лицо Павла I.

Помимо работы Левицкого на торгах также были проданы произведения Константина Горбатова (1876-1945) "Невидимый град Китеж" за £525 тыс. ($741 тыс.) и цветочный натюрморт Сергея Чехонина (1878-1936) "Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе" за £275 тыс. ($388 тыс.).

Christie's продолжает аукцион картинами, охватывающий почти 300 лет русского искусства. Во второй половине дня на продажу будут выставлены предметы декоративно-прикладного искусства, среди которых особый интерес представляет коллекция изделий фирмы Фаберже, которую начал собирать внук императора Николая I (1796-1855) великий князь Михаил Михайлович (1861-1929). "Русские торги" проходят в британской столице два раза в год: в конце мая - начале июня и в конце ноября - начале декабря. Участие в них принимают также Sotheby's, MacDougall's и Bonhams.