Михаил Зыгарь представит историю сожженной главы "Евгения Онегина"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Писатель Михаил Зыгарь написал пьесу "Пушкин и Сальери", которая войдет в хоровую симфонию - действо "Евгений Онегин. Сожженная глава", премьера которой состоится 19 июня в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщил в понедельник автор проекта, продюсер Павел Каплевич на пресс-конференции в ТАСС.

За основу спектакля взята X глава романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин", которая долгое время считалась утерянной. Согласно общепринятой версии, автор сжег рукопись в 1830 году, чтобы не дразнить цензоров, но на память оставил начальные четверостишия четырнадцати строф и почти полный текст еще трех, зашифровав их.

"Миша Зыгарь вместе с артистом Сашей Филиппенко презентует свое произведение. Это пьеса "Пушкин и Сальери", сейчас она маленькая, потом он ее допишет. Это построено на документальных материалах, письмах, воспоминаниях "коллективного Сальери" и Александра Сергеевича. То есть те, кто вынудил Александра Сергеевича сжечь эту главу, предстанут в данном варианте к ответу", - рассказал Каплевич.

Как пояснил сам Зыгарь, его прозаическое произведение станет вступлением к опере. "Что случилось с последней главой, почему она была сожжена и была ли она сожжена, какую часть этой главы мы знаем точно - это пространство для загадок. В творчестве Пушкина есть какое-то количество загадок, и это - одна из самых интересных, потому что до сих пор не разгадана, - подчеркнул писатель. - Из всех документальных источников, писем, дневников мы вычленили, конечно, не разгадку, но некоторую сюжетную нить".

Второй частью действа станет музыка для хора, оркестра и пяти солистов Игоря Райхельсона, который признался, что не сразу согласился на такой эксперимент - писать по утраченной главе, да еще соперничать с самим Петром Ильичом Чайковским, автором оперы "Евгений Онегин". "Еще надо взять во внимание тот факт, что оперы я никогда не писал, - заметил композитор. - Мне показалось, что стихи и настроение этой X главы мне помогли писать музыку. И надо сказать, я написал ее крайне быстро - месяца за полтора".

Сочинение представят музыканты Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова и Государственной академической хоровой капеллы России им. Юрлова, сопрано Светлана Касьян, меццо-сопрано Екатерина Лукаш, бас Михаил Петренко, баритон Алексей Исаев и тенор Иван Гынгазов. За дирижерский пульт встанет Филипп Чижевский.