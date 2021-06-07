Школу киностудии им. Горького планируют открыть в Звенигороде

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первую киношколу в рамках сотрудничества киностудии имени Горького и Минкультуры Московской области планируется открыть в Звенигороде. Это может произойти до конца 2021 года, сообщила журналистам в понедельник гендиректор студии Юлиана Слащева.

Минкультуры Московской области и Киностудия имени Горького подписали соглашение о сотрудничестве на площадке "Союзмультпарк" на ВДНХ. "Мы уже сегодня говорим о развитии киношкол, которые студия Горького будет открывать на территории Подмосковья. Первая наша школа запустится в сентябре в основном здании студии на улице Эйзенштейна - это совместный проект со ВГИКом. Дальше мы начнем использовать этот опыт для создания киношкол в разных городах, где в этом будет потребность. Первый город - это Звенигород", - сказала Слащева.

По словам гендиректора студии, сразу после открытия киношколы на улице Эйзенштейна они пригласят экспертов из Московской области для изучения этого опыта, чтобы позднее открыть филиал в Звенигороде. Она добавила, что он может появиться до конца 2021 года.

Кроме того, в 2022 году студия совместно с областью готовится провести большой фестиваль контента, на котором будут представлены игровые, документальные, научно-популярные проекты. "Мы скоро покажем нашу дорожную карту, проекты, которые мы будем делать. Они будут и с "Союзмультфильмом", и со студией Горького", - отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она не исключила того, что на территории Московской области также появится "Союзмультпарк". "Мы начали на эту тему разговаривать, мы специально приехали сюда посмотреть, изучить этот опыт, подумать, где может "сесть" такой проект в Московской области", - добавила Харламова.

Соглашение также подразумевает создание совместных фильмов, в том числе учебных, в организации съемок которых будет содействовать Кинокомиссия Московской области. Кроме того, фильмы студии Горького смогут принимать участие в различных кинофестивалях, организованных Минкультуры области. Стороны будут сотрудничать для организации в Московской области просветительских показов научно-популярных фильмов Киностудии имени Горького.