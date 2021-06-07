Кириенко заявил, что на гранты в области культуры в 2021 году направят около 5 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 5 млрд рублей в общей сложности будет направлено в 2021 году на гранты для проектов в области культуры. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко по итогам первого заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Кириенко напомнил, что ранее постановлением правительства РФ на реализацию проектов в области культуры и искусства в 2021 году было дополнительно выделено 3,5 млрд рублей. "В реальности это больше: 3,5 млрд выделено дополнительно, и часть средств фонда президентских грантов традиционно направляется на поддержку проектов в сфере культуры", - пояснил он.

"По нашей оценке, в этом году у нас в результате около 5 млрд рублей будет направлено на поддержку культурных проектов: 3,5 млрд из фонда культурных инициатив и около 1,5 млрд из фонда президентских грантов", - уточнил он.

Миссия фонда культурных инициатив

Кириенко обратил внимание на "целый ряд успешных примеров, когда принятие президентом решения о создании целевого фонда приводило к ощутимому росту, развитию соответствующего сектора". В качестве примеров он привел Фонд кино, фонд президентских грантов.

Первый замглавы администрации президента напомнил, что ранее, по сути, "сфера культуры была маленькой составляющей внутри фонда президентских грантов". "Это неправильно. Россия богата талантливым деятелями культуры и искусства, активно развиваются креативные индустрии", - отметил он, пояснив, что решение главы государства о создании фонда культурных инициатив "как раз рассчитано на то, чтобы выделить сферу культуры, искусства и креативных индустрий как отдельное направление, суметь поддержать целый ряд проектов".

"Я очень рассчитываю, что помимо традиционных проектов в сфере культуры и искусства мы еще увидим в ближайшее время новые, неожиданные, нестандартные, кросскультурные проекты, которые идут на стыке различных направлений культуры и искусства. Рассчитываю, что многие из них будут направлены на поддержку талантов и творчества молодежи, детей, начинающих талантов", - подчеркнул Кириенко.

О фонде

Президент России Владимир Путин 21 апреля в послании к Федеральному собранию заявил, что в РФ будет создан фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ. Фонд, согласно документу, проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.

Указом также утвержден состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента. Его возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, в состав комитета вошли представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, Общественной палаты РФ, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).