Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" назначен главой фонда культурных инициатив

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов назначен генеральным директором фонда культурных инициатив. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко по итогам первого заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

"Роман Владимирович до недавнего времени был первым замглавы медиахолдинга "Комсомольская правда", сейчас фондом президентских грантов как учредителем фонда культурных инициатив назначен генеральным директором [фонда культурных инициатив]", - проинформировал Кириенко.

Он обратил внимание, что Карманов является победителем конкурса "Лидеры России. Политика". "Поэтому его назначение на фонд культурных инициатив - это в том числе и продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев, которая уже длительный период времени последовательно реализуется по решению президента РФ", - подчеркнул Кириенко.

Президент России Владимир Путин 21 апреля в послании к Федеральному собранию заявил, что в РФ будет создан фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ. Фонд, согласно документу, проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.

Указом также утвержден состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента. Его возглавил Кириенко, в состав комитета вошли представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, Общественной палаты РФ, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.