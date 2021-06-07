Президентский фонд культурных инициатив будет принимать заявки с 15 июня по 30 июля

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Заявочная кампания на участие в конкурсе на предоставление грантов президентского фонда культурных инициатив пройдет с 15 июня по 30 июля. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Времени на прием заявок у нас будет полтора месяца, заявки могут быть поданы с 15 июня по 30 июля. 30 июля заявки прекращают приниматься и, соответственно, за август месяц должна пройти экспертиза, заседания экспертных советов, определение рейтингов", - сказал он по итогам первого заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Кириенко отметил, что итоги конкурса будут подведены на заседании координационного комитета не позднее 15 сентября "с тем, чтобы с середины сентября уже можно было заключать договор с победителями". Вместе с тем он отметил, что проекты могут реализовываться несколько лет. "Те, кто подал заявку, могут параллельно начинать реализацию своего проекта, если проект победит, то предусмотрена положением возможность компенсировать уже понесенные затраты", - добавил Кириенко.

Также он отметил, что участие в конкурсе могут принимать организации, в том числе коммерческие, "за исключением государственных учреждений, государственных компаний, политических партий", индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры.

Тематика проектов

Кириенко сообщил, что проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий разделены на типы направлений, в том числе академическое классическое искусство и культура; межотраслевые, сетевые и кросскультурные проекты; образовательные и наставнические проекты; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов; проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов; проекты в области современной популярной культуры. Отдельно выделены типы направлений для проектов в сфере креативных индустрий - литература, издательское дело, дизайн, музыка, архитектура, урбанистика, мультимедийные технологии, кино и театр.

Кириенко сообщил, что предварительно конкурс разделен на 8 тематических направлений: "великое русское слово", "культурный код", "нация созидателей", "я горжусь", "лидерство", "место силы", "история", "многонациональная культура и многонациональный народ". "Члены координационного комитета еще поработают, до 15 [июня] числа мы корректировки [по направлениям] сможем внести", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 21 апреля в послании к Федеральному собранию заявил, что в РФ будет создан фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ. Фонд, согласно документу, проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.

Указом также утвержден состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента. Его возглавил Кириенко, в состав комитета вошли представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, Общественной палаты РФ, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).