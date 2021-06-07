Руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай награжден орденом Дружбы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин наградил оперного режиссера и художественного руководителя "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" Ханса-Йоахима Фрая орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие российско-германских культурно-гуманитарных связей наградить орденом Дружбы Фрая Ханса-Йоахима - художественного руководителя образовательного фонда "Талант и успех", гражданина Федеративной Республики Германия", - говорится в документе.

Фрай также является менеджером в сфере культуры, советником генерального директора Государственного академического Большого театра России. Кроме того, он написал книгу "Научиться любить Россию" о том, как видят русских и их привычки иностранцы, чему пытаются у них научиться, каким образом пытаются понять русскую душу. Предисловие к ней написал президент РФ. По словам Фрая, на создание книги его вдохновила личная встреча с Путиным во время посещения президентом Дрезденского оперного бала в 2009 году.