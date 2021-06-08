Международный балетный приз "Бенуа де ла данс" в 28-й раз вручат в Большом театре

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новые лауреаты международного балетного приза "Бенуа де ла данс" (Benois de la danse) будут объявлены во вторник в Москве. Церемония вручения балетных "Оскаров" - так окрестили эту премию в творческих кругах - пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) и станет 28-й по счету, сообщили ТАСС в оргкомитете награды.

"Сегодня вот уже в 28-й раз в Москве, на Исторической сцене Большого театра России, откроется ежегодный Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла данс". Его программа была практически полностью сформирована еще в прошлом году, но в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции программа фестиваля мирового балета "Бенуа де ла данс" была перенесена на июнь 2021 года. Поэтому сейчас мы с большим волнением рады сообщить, что, несмотря на все сложности, XXVIII [Международный балетный] фестиваль "Бенуа де ла данс" состоится в своем привычном формате. Зрители вновь вживую увидят самые яркие новые работы в области танца со всего мира на Исторической сцене Большого театра", - сказала артистический директор фестиваля Нина Кудрявцева-Лури.

Представляя программу фестиваля, она обратила внимание на то, что сегодня, 8 июня, зрителей ждет гала-концерт звезд балета - номинантов 2020 года на приз "Бенуа де ла данс" и награждение победителей, имена которых будут объявлены перед началом гала-концерта. А на следующий день, 9 июня, состоится гала-концерт "Звезды "Бенуа де ла данс" - лауреаты разных лет".

Жюри

Как отметила собеседница агентства, в переводе с французского Benois de la danse означает "Балетный Бенуа", однако в творческих кругах его давно окрестили балетным "Оскаром", который ежегодно присуждается за наиболее выдающиеся работы в области хореографии.

"Эта премия была учреждена в 1991 году Международным союзом деятелей хореографии во главе со всемирно известным балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. С тех пор он является бессменным художественным руководителем программы и председателем жюри, состав которого ежегодно меняется, но обязательно формируется из видных мастеров мирового балета. Именно они выдвигают номинантов и, работая в течение года, определяют лучших", - пояснила артистический директор.

По ее словам, в этом году вместе с Григоровичем будут оценивать номинантов прима-балерина Большого театра России и театра "Ла Скала" Светлана Захарова (сопредседатель жюри), художественный руководитель Компании танца Дрезден-Франкфурт Якопо Годани, худрук Национальной компании танца Испании Хоакин де Люс, директор школы балета Парижской оперы Элизабет Платель, художественный руководитель Шанхайского балета Синь Лили, худрук Балета Джоффри в Чикаго Эшли Уитер и звезда Королевского балета Великобритании Эдуард Уотсон.

Номинанты

"Как правило, на награду выдвигаются представители основных балетных профессий: хореографы, балерины, танцовщики, а также композиторы, либреттисты и сценографы. Имена нынешних номинантов уже объявлены", - сказала Кудрявцева-Лури.

Она уточнила, что в общей сложности на награду претендуют 20 соискателей. Так, за приз поборются шесть хореографов, среди которых Марко Гёке ("Кунсткамера", Нидерландский театр танца), Уэйн Макгрегор ("Ад - Проект Данте", Королевский балет Великобритании), Кристал Пайт ("Тело и душа", Балет Парижской оперы), Цао Мин ("Яркая красная звезда", Шанхайский балет). Номинированы также два российских хореографа - Андрей Кайдановский за "Отель "Сесиль" в постановке Баварского государственного балета и Юрий Посохов за спектакль "Анна Каренина" с Балетом Джоффри, Чикаго.

Среди номинанток-балерин определилась семерка претенденток. Это Амандин Альбиссон (Балет Парижской оперы), Виктория Джаяни (Балет Джоффри, Чикаго), Екатерина Крысанова (Большой театр), Сара Лэмб (Театр Джойс, Нью-Йорк), Сара Мернс (Бруклинская академия музыки), Фань Сяофен (Шанхайский балет) и Анне Юнг (Франкфурт Лаб).

В аналогичной мужской номинации представлены пять танцовщиков: Йон Вальехо (Балет Дрезденской Земперопер), Альберто Веласкес (Балет Джоффри, Чикаго), Вю Хушен от Шанхайского балета, Поль Марк от Балета Парижской оперы и Хесус Кармона, презентующий фестиваль Latitude.

В категории "композитор" выдвинут Томас Адес, ставший автором музыки к постановке "Ад - Проект Данте" Королевского балета Великобритании. А в номинации "художник" значится Тасита Дин за работу в этом же проекте.

Фестиваль балетного "Бенуа"

Имена победителей станут известны на сегодняшней церемонии награждения, которая состоится на Исторической сцене Большого театра. Тогда будут розданы призы (автором наградной статуэтки является парижский скульптор Игорь Устинов, потомок семейства Бенуа) и пройдет первый гала-концерт фестиваля.

"Свою статуэтку "Бенуа" получит, наконец, премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов, до которого приз добирался аж 15 лет! "Бенуа де ла данс" был присужден ему в 2006 году за роль Альберта в Балете Венской национальной оперы. А чуть позже в гала-концерте Леонид представит свое соло, которое ставится специально для этого вечера. Это будет мировая премьера", - проинформировала Кудрявцева-Лури.

Она также назвала других участников первого гала-концерта фестиваля. "Согласно программе, солисты Балета Ганновера представят новую работу Марко Гёке, номинированного на приз "Бенуа" (2020-2021) за балет "Кунсткамера". Сцену из балета "Отель "Сесиль" (номинация Андрея Кайдановского) покажут ведущие танцовщики Баварского государственного балета. Отрывок из балета "Анна Каренина" Юрия Посохова (номинация 2020-2021) исполнят совместно с Темуром Сулуашвили солисты Балета Джоффри (Чикаго) Виктория Джаяни и Альберто Веласкес. Прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова исполнит па-де-де из второго акта балета "Жизель". Она номинирована за заглавную роль в этом спектакле. А солистка Балета Дрезден-Франкфурт Анне Юнг с партнером представят дуэт в хореографии Якопо Годани, поставленный специально для этого гала", - озвучила программу первого фестивального вечера артистический директор "Бенуа де ла данс".

На следующий день, 9 июня, состоится второй фестивальный гала. Он пройдет под названием "Звезды "Бенуа де ла данс" - лауреаты разных лет".

"Звезда мирового балета, прима-балерина Большого театра и театра "Ла Скала" Светлана Захарова исполнит с Якопо Тисси дуэт из балета Мауро Бигонцетти "Караваджо". Премьер Большого театра Семен Чудин представит мировую премьеру - соло, которое ставит для него Илья Живой. Солистки Парижской оперы Амандин Альбиссон и Матьё Ганьо покажут "3 Прелюда" на музыку Сергея Рахманинова в постановке американского хореографа Бена Стивенсона. В концерте также примут участие прима-балерина Финского национального балета Мария Кочеткова, премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов и солисты Мариинского театра Екатерина Кондаурова и Кимин Ким", - перечислила Кудрявцева-Лури.

Она добавила, что сбор от гала-вечеров фестиваля по сложившейся традиции передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.