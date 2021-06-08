Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой в спектакль

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского художественного академического театра им. М. Горького Эдуард Бояков объяснил, что певица Ольга Бузова была приглашена на роль в спектакле "Чудесный грузин", поскольку в постановке нужен образ человека из массовой культуры.

"Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать. Но совершенно точно мы не ради этого делали этот ход и не ради этого Ольгу звали", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

В воскресенье стало известно, что Бузова исполнит одну из ролей в спектакле МХАТа им. М. Горького "Чудесный грузин". В постановке рассказывается о том, как еще никому не известный Иосиф Джугашвили стал советским лидером, сообщили в пресс-службе театра. "МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему - молодость вождя. История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", - прокомментировали в пресс-службе.