Машков вернул на сцену Театра Табакова спектакль "Страсти по Бумбарашу"

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Олега Табакова (ТОТ) под руководством народного артиста России Владимира Машкова вернул на сцену спектакль "Страсти по Бумбарашу", созданный в 1993 году по пьесе и стихам Юлия Кима на музыку Владимира Дашкевича. Премьерные показы возобновленной версии состоятся 10 и 11 июня, сообщила ТАСС во вторник пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"Театр Олега Табакова продолжает возрождение серии своих знаковых спектаклей, возвращая их в текущий репертуар. Сначала это была "Матросская тишина", потом "Ревизор", и вот теперь на новой сцене Театра снова разгорелись "Страсти по Бумбарашу", - сказала Андрейкина.

Она напомнила, что спектакль "Страсти по Бумбарашу" впервые появился в афише Театра Олега Табакова в 1993 году. Он не сходил со сцены 18 лет и объездил с гастролями полмира. Все это время роль Бумбараша исполнял Евгений Миронов.

"Олег Павлович Табаков хотел, чтобы спектакль вернулся в репертуар театра, но уже с новыми, молодыми артистами, - продолжила Андрейкина. - И вот на сцене Театра Табакова вновь кипят страсти, разрываются гранаты и звучат всенародно любимые хиты Юлия Кима и Владимира Дашкевича. "Журавль по небу летит", "Ходят кони над рекою", "Наплевать, наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с краю" - спустя годы эти и другие песни снова находят отклик в каждом зрителе".

По словам пресс-атташе, в спектакле занято в общей сложности 48 человек - почти вся труппа Театра Олега Табакова, а также студенты Школы Олега Табакова. "Что касается постановочной группы, то она осталась прежней. Режиссер - Владимир Машков, художник - Александр Боровский, хореограф Алла Сигалова, художник по свету - Дамир Исмагилов", - перечислила собеседница агентства.

Концепция режиссера

Свой комментарий по поводу нового спектакля дал Владимир Машков.

"Спектакль "Страсти по Бумбарашу" - итог моей трехлетней жизни в театре, - определил худрук ТОТ. - Вы видите на сцене практически всю труппу и тех студентов, которых я набрал два года назад. Артисты работают вместе со студентами, поступившими в нашу уникальную школу, которая теперь уже не колледж, а единственное в мире учебное заведение с интегрированной программой среднего общего образования и высшего образования по специальности "Актерское искусство". Этих ребят мы набрали после 9 и 10 класса, через пять лет они получат диплом о высшем профессиональном образовании".

"В Театре Олега Табакова развивающаяся, мощная актерская труппа, мы ставим много задач, главная из которых изучение искренних эмоций и поиск правды чувств", - констатировал Машков. Относительно возрожденных "Страстей по Бумбарашу, он заявил, что "новый спектакль абсолютно не имеет никакого отношения к прошлому спектаклю". "Мне не интересно повторять то, что я уже делал. Правда, иногда я возвращаюсь к материалу, который люблю, и он мне кажется жизнеспособным. Так что сейчас это уже следующее исследование", - уточнил Машков.

"Зритель за это время изменился. И менялся несколько раз категорически. В 1993 году смеялись, когда выходили "красные", в 2000-х переставали смеяться над "красными" и стали удивленно приглядываться к "белым", потом уже стали смотреть на бандитов. А сейчас, я вижу по реакции, что зритель предчувствует катастрофу. И чем быстрее мы, как народ, эту угрозу почувствуем, и сами, в самих себе, предотвратим, тем спасительнее это будет", - убежден режиссер.

Машков считает, что этот спектакль вызван к жизни не только желанием отдать дать памяти своему учителю - Олегу Табакову, но и самим временем, в котором, по его выражению, разлито "предчувствие гражданской войны".

"Страшнее братоубийственной войны нет ничего, - говорит Машков. - В этом спектакле, помимо блистательных актерских работ, есть много метафор, заложенных и художником спектакля Александром Боровский, и художником по свету Дамиром Исмагиловым. В начале спектакля мы видим домик, который "разлетается", как от взрыва. Гражданская война начинается в доме. Первый взрыв - в доме, за столом. Первое, чего лишается человек во время гражданской войны, это дом. Нет больше дома". "Это спектакль - предостережение, напоминание, о том, куда именно нашему народу ходить не нужно, не нужно никогда, потому что русский бунт - бессмысленный и беспощадный. И это мой главный посыл. Мы хотим предложить зрительному залу внимательно исследовать этот вопрос", - сформулировал цель спектакля режиссер.

Мнения актеров

Своим впечатлением от возрожденных "Страстей по Бумбарашу" поделился с ТАСС побывавший на предпремьерном прогоне бывший исполнитель главной роли Евгений Миронов.

"Этот спектакль может существовать только тогда, когда есть молодая энергия, кровь молодая, - сказал актер. - Это прекрасная возможность не только для артистов театра, но и для студийцев "оторваться по полной". Мы сейчас вспоминали с Володей Машковым и Сашей Боровским, что играли этот спектакль в "подвале". Маленький зал. Нас было 20 человек. Но мы заполняли все это небольшое пространство".

Теперь, по словам Миронова, "на новой сцене большое количество артистов, красивые костюмы, куча всяких эффектов, соответствующих сегодняшнему дню". "Сейчас я смотрю довольно волнительный прогон. Артисты очень стараются. А им необходимо чуть-чуть успокоиться, и когда это старание перейдет в удовольствие, это будет прекрасный спектакль. В общем, я под большим впечатлением", - оценил Миронов.

Главные роли - Вари и Бумбараша - играют Ангелина Пахомова и Севастьян Смышников, недавний выпускник Школы Табакова, принятый в труппу в этом сезоне.

Характерную роль Соньки Атаманши исполняют актрисы Театра Табакова Аня Чиповская и Ольга Красько. На пресс-показе Чиповская призналась, что считает работу в этом спектакле "невероятным опытом и уникальной возможностью". "Это роль с широким, объемным и синтетическим существованием на сцене на очень высоком эмоциональном градусе, - сказала Чиповская. - София Николаевна - это роль, о которой можно только мечтать. Я склоняюсь к тому, что эта роль будет моей любимой из моих работ в Театре Олега Табакова".