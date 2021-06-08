В Санкт-Петербург привезли на выставку 109 произведений Энди Уорхола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Более 100 работ всемирно известного художника Энди Уорхола прибыли в Санкт-Петербург из Италии, сообщается во вторник на сайте Санкт-Петербургской таможни. В конце июня экспонаты будут представлены на выставке "Энди Уорхолл и русское искусство" в общественном пространстве "Севкабель Порт".

"109 произведений искусства поп-арта, созданных Энди Уорхолом, прибыли в Санкт-Петербург на Василеостровский таможенный пост, обладающий компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей", - сообщается на сайте таможни.

Как пояснила ТАСС эксперт Министерства культуры РФ Дарья Полонская-Буслаева, сопровождавшая прохождение таможенных процедур, страховая оценка прибывшей коллекции Уорхола превышает €10 млн.

Выставка, на которой знаковые произведения родоначальника поп-арта впервые покажут вместе с работами современных российских художников, будет работать с 25 июня по 19 сентября. Произведения Уорхола собраны из частных коллекций - из-за отсутствия межмузейного обмена с США в Санкт-Петербург невозможно привезти шедевры из Музея Уорхола в Питтсбурге.

"Зритель увидит как самые ранние произведения художника - например, иллюстрации к книге "В глубине моего сада", с которых началась карьера Уорхола-художника, так и серию из 10 шелкографий с Мао Цзэдуном. Один из принтов серии, привезенных в Санкт-Петербург, происходит из самого первого тиража 1972 года. Кроме того, в экспозицию войдут уорхоловские полароиды, обложки оформленных им пластинок, а в кинозале покажут его экспериментальные фильмы", - рассказали журналистам в пресс-службе выставочного проекта. В российской части выставки посетители увидят работы основателей направления "Cоц-арт" Комара и Меламида, Павла Пепперштейна, группы Recycle и многих других.