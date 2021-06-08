Любимова: коллективы из СКФО планируют поехать на гастроли в Азию и Африку в 2021 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ведущие творческие коллективы из Чечни и Дагестана планируют отправиться на гастроли во Вьетнам и страны Африки в 2021 году. Об этом ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам рабочей поездки в Грозный.

"В октябре запланирована яркая церемония закрытия Года перекрестных обменов России-Вьетнама, где в гала-концерте примет участие государственный академический заслуженный ансамбль танца "Лезгинка". Коллектив продемонстрирует уникальную красоту национального танца. Также осенью на фестивале российской культуры в странах Африки запланировано участие коллектива чеченского государственного ансамбля танца "Вайнах", - сказала она.

Министр культуры обратила внимание, что говорить о сроках мероприятий пока рано, потому что их проведение зависит от эпидемиологической обстановки. "В пандемию мы вывозили краснодарский ансамбль, который застрял в Париже, и много было единичных случаев, когда наши музыканты оказывались запертыми в других странах, и мы вместе с МИДом прорабатывали возможности им вернуться", - пояснила она.

Любимова отметила, что, помимо международных проектов, активно готовится широкая программа гастролей коллективов внутри страны. Неделей ранее в Чеченской Республике благодаря сотрудничеству Росконцерта, Минкультуры РФ и местного культурного ведомства жители региона смогли услышать знаменитую программу "И классика, и джаз" пианиста Дениса Мацуева. "Очень важно, что первые звезды мировой музыкальной сцены приезжают на Кавказ, хотят выступать и гастролировать, работать в регионах своей страны. С гордостью могу сказать, что уровень залов, музыкальных инструментов соответствует их потребностям. Это тоже очень важно, потому что для того, чтобы пригласить Дениса Мацуева, должно быть помещение с соответствующей акустикой, музыкальным инструментом, симфоническим сопровождением его работы", - заметила она.

Как рассказала министр культуры, в 2021 году жители Чечни смогут посетить спектакли Малого театра России и Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького, которые пройдут на сцене Русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова в Грозном. А Чеченский государственный театр юного зрителя и Государственный ансамбль танца "Вайнах" примут спектакли частных театров "Передвижной театр кукол "Аянша" и "Национальный балет "Кострома". "Запланированы и выступления коллективов из Чечни и других субъектов СКФО в разных регионах России в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, куда входят программы "Мы - Россия" и "Большие гастроли", - уточнила Ольга Любимова.

По словам министра культуры, в этом году гастрольная программа ведущих российских коллективов коснется и других регионов Кавказа. Так, во Владикавказе свои спектакли покажут Театр им. Е. Вахтангова, Владимирский областной драмтеатр, Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона, Белгородский Театр имени М. С. Щепкина, Хакасский национальный театр кукол "Сказка". Труппы Белгородского театра кукол и Балкарского драматического театра им. Къайсына Кулиева выступят в Махачкале, а Драматический театр "Стрела" посетит Нальчик. Наконец, в Ставрополе можно будет увидеть выступления государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии "Тюльпан", а в Пятигорске - театра "Куклы и люди" из Лобни, рассказала Любимова.

О реализации нацпроекта "Культура" в СКФО

Глава Минкультуры обратила внимание, что регионы Северо-Кавказского федерального округа находятся в лидерах среди субъектов РФ по выполнению показателей национального проекта "Культура". "Стройка и ремонты в пандемию в некоторых регионах приостанавливались, но тем не менее, если говорить о СКФО, кассовое исполнение по нацпроекту здесь составило 99,5%, это очень высокий показатель. Вовремя готовится проектно-сметная документация, есть очень четкое понимание того, что будет проводиться далее до 2024 года включительно", - сказала она.

Любимова рассказала, что особенно активно в округе идет модернизация библиотек, строительство и ремонт сельских домов культуры. Как напомнила министр, с этого года в рамках нацпроекта реализуется еще одно направление - капитальный ремонт и реконструкция муниципальных детских школ искусств. Все семь субъектов, входящих в состав СКФО, принимают участие в реализации нового мероприятия - всего в этом году будет модернизировано 29 объектов. Она заметила, что работа в этом направлении ведется постепенно и аккуратно, проводятся ремонты зданий, а также учреждениям предоставляется необходимое оборудование и инструменты. Уже больше 20 тыс. музыкальных инструментов поступило в детские школы искусств СКФО.

В 2021 году уже были распределены субсидии субъектам СКФО в объеме 1,7 млрд руб. Среди лидеров по освоению средств министр выделила Республику Северная Осетия-Алания (16%), Ставропольский край (13,5%) и Карачаево-Черкесскую Республику (10,4%).

На создание 40 сельских домов культуры в 2021 году регионам СКФО выделено 637 млн рублей, планируется, что в четырех регионах откроется девять модельных библиотек на сумму 75 млн рублей. "Здорово, когда регионы вкладывают и свои средства. Это означает, что будет не просто построено здание, а дальше там начнется жизнь, будут приходить дети, старики, и нет необходимости перебираться куда-то в центр. Есть вся инфраструктура: кружки, ансамбли, есть возможность пообщаться", - рассказала министр.

Любимова отметила, что, когда только внедрялась программа по созданию модельных библиотек, некоторые скептически относились к ее успешной реализации. "Теперь все знают, что это такое. Это место встречи, место, куда люди приходят вместе с детьми. Здесь можно в тишине сделать уроки, здесь есть компьютер, подключенный к интернету, ведь не у каждого есть прекрасная изолированная детская", - добавила она.

О форуме креативного бизнеса

Ключевым мероприятием начала июня стал Форум креативного бизнеса, который проводился впервые в рамках Петербургского международного экономического форума. Креативная индустрия, как отметила министр культуры, абсолютно новое для ведомства начинание. "Мы рады, что в министерстве культуры появляется направление, связанное с творчеством, дизайном, модой, всем, что связано с производством национальной сувенирной продукции, традиционных промыслов", - добавила она.

Любимова рассказала, что уже есть понимание, по каким направлениям креативные индустрии будут поступательно развиваться. "Это повышение конкурентоспособности отечественных творческих продуктов, поддержка креативных предпринимателей, акцент творческих решений на популяризацию культурного наследия нашей страны, развитие современных цифровых технологий для создания творческих продуктов", - пояснила она. По ее убеждению, Форум креативного бизнеса стал одной из площадок, где эксперты смогли обсудить актуальные проекты, поделиться опытом, и благодаря совместной работе, получить конкурентные преимущества перед зарубежными коллегами.

Она также отметила, что министерство уже подготовило законопроект, в котором дается характеристика понятиям творческой (креативной) индустрии, а более подробно определения, имеющиеся проблемы и пошаговую стратегию развития планируется раскрыть в Концепции развития креативных индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки, которая уже внесена в Правительство Российской Федерации.

В качестве одного из важных направлений креативного бизнеса Любимова выделила создание сувенирной продукции в регионах. "Туристы всегда ищут, что является местным колоритом, а это тоже творчество, тоже невероятно развивается. Нам бы хотелось, чтобы и внутри музеев продавалась сувенирная продукция, связанная с конкретным местом, конкретным регионом, а не одинаковые предметы от аэропорта до музея-заповедника. Хочется, чтобы это делали независимые, талантливые люди, которые занимаются бизнесом, для которых это подвижнический труд", - заметила она.