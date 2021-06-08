На фестивале "Архстояние" в Калужской области художники нарисуют портреты гостей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Художники Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов создадут портреты гостей Международного фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние". Он пройдет с 23 по 25 июля в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Фестиваль "Архстояние" совместно с Музеем AZ проведет однодневный перформанс "Рисуем лично". На второй день фестиваля, 24 июля, гости смогут попасть в шатер Музея AZ и получить опыт позирования настоящему мастеру. Три совремнных художника - Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов - создадут портреты посетителей в разных техниках", - сказали в пресс-службе.

Принять участие в акции смогут все желающие в течение светового дня. Авторы самостоятельно подберут цвет и материалы для изображения каждого.

Ирина Корина в 2009 году была одним из участников выставки в павильоне России на 53-й Венецианской биеннале, а в 2017 году ее инсталляция была представлена в основном проекте 57-го смотра. Персональные выставки художницы проходили на ведущих площадках Москвы, Лондона и Нью-Йорка. Художник-перформансист Елена Ковылина - лауреат премий "Инновация" и Российской академии художеств "Против течения". Она художественный руководитель московской школы перформанса PYRFYRВ, которую в 2012 году основала вместе с художником Федором Павловым-Андреевичем, куратор в государственной галерее "Ходынка". Георгий Острецов работал с такими мастерами, как Жан-Шарль де Кастельбажак, Жан-Поль Готье, Люк Бессон. Его произведения находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства РАХ и других музеях и частных коллекциях.

В 2021 году тема фестиваля "Архстояние" звучит как "Личное". Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представит проект "Русское идеальное", а художник Владимир Наседкин при поддержке Музея AZ - "Пьяный забор". Также на мероприятии появится работа победителей открытого конкурса - Василисы Прокопчук и Евгения Брагина - "Непроходимая чаща". Помимо этого в программе заявлены аудио-променад, лекторий, концерты и звуковые инсталляции от артистов, кочующих по парку.