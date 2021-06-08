Театр из ДНР впервые покажет спектакли на гастролях в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна впервые прибыл в Севастополь с гастролями, горожане смогут увидеть спектакли "Юнона и Авось" и "Мэри Поппинс".

"Для театра большая честь быть в Севастополе, потому что это театральный город, площадки видели различные театры, артистов, спектакли", - сообщил журналистам во вторник министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Он отметил, что театр востребован зрителями в ДНР и регулярно участвует в российских фестивалях - например, недавно артисты выступали в Тамбове и Санкт-Петербурге.

В свою очередь главный художник театра Руслан Федеенко добавил, что оба спектакля имеют большой объем декораций и технических приспособлений - например, герои "Мэри Поппинс" на сцене летают, как и в книге. "Спектакли будут впервые показаны на гастролях, данные спектакли не видели еще ни разу нигде за пределами ДНР", - уточнил он.

По данным городского департамента культуры, спектакли пройдут в один день, 26 июня, на сцене Дома культуры рыбаков - это один из самых больших в городе зрительных залов.

"Жизнеутверждающая патетика этих двух произведений - и рок-оперы "Юнона и Авось", и детского спектакля "Мэри Поппинс" - безусловно, очень хороший материал. И мы рады, что Донецкий театр привез к нам именно эти произведения. Хочу сказать, что для нас важно это сотрудничество. И гастроли, которые предстоят вашему театру, я уверена, пройдут на высоко организационном и творческом уровне", - добавила в свою очередь директор департамента культуры города Севастополь Ирина Романец.