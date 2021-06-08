"Роскино" готовит к запуску онлайн-портал о киноиндустрии РФ для зарубежных партнеров

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Роскино" планирует запустить единый онлайн-портал с базой российских проектов, информацией об игроках отрасли и возможности сотрудничества для зарубежных партнеров в 2021 году, сообщила на дискуссии в рамках Key Buyers Event: Digital глава компании Евгения Маркова.

"Для того, чтобы стать еще более прозрачными для наших зарубежных партнеров, в этом году мы запускаем единый онлайн-портал, своего рода российский IMDB (Internet Movie Database, глобальная веб-база данных о кинематографе - прим. ТАСС), который будет содержать абсолютно всю информацию про российский рынок", - сказала Маркова.

Она уточнила, что на портале можно будет узнать о том, с кем из российских кинематографистов можно сделать совместный продукционный проект, как получить рибейты (компенсацию части расходов) на съемки на территории России и другие детали по взаимодействию с российским рынком. Кроме того, на нем разместится база отечественного контента.

Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital продлится 10 июня. На площадке форума представлено свыше 400 проектов российских компаний, среди них - 50 премьер. Участников онлайн-рынка ожидает обширная бизнес-программа - демонстрация российского кино, сериалов и анимации, встречи участников на специальной онлайн платформе, копродукционные питчинги, а также панельные сессии.