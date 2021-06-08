На аукционе Sotheby's продали самую дорогую марку в мире

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Английская компания Stanley Gibbons, являющаяся старейшем в мире филателистическим дилером, приобрела на аукционе Sotheby's марку "Британская Гвиана" - самую дорогую из когда-либо проданных - за $8,3 млн. Как говорится в распространенном во вторник заявлении фирмы, марка номиналом один цент будет выставлена во флагманском магазине Stanley Gibbons на улице Стрэнд в центре Лондона.

Восьмиугольная "Британская Гвиана", напечатанная черной краской на красной, не имеет перфорации. В центре марки находится изображение трехмачтовой шхуны, над которым расположен девиз колонии на латинском языке - Damus Petimus Que Vicissim ("Даем и надеемся получить").

Известная под неофициальным названием "Принцесса филателии", "Британская Гвиана" входила в серию марок, которые были отпечатаны в 1856 году, когда эта колония Великобритании не получила обещанную партию марок от Лондона. Местным почтмейстером было выпущено три серии марок различного достоинства. Из самой дешевой серии номиналом один цент сейчас сохранилась только одна марка, которая и была приобретена Stanley Gibbons.

История "Британской Гвианы"

Как отмечается в заявлении компании, "Британская Гвиана" могла быть утеряна, если бы в 1873 году 12-летний шотландский мальчик Вернон Вон, живший в этой колонии, не обнаружил ее среди груды бумаг своего дяди. Впоследствии Вон продал эту марку всего лишь за шесть шиллингов соседу-филателисту, после чего она оказалась в Великобритании. Позже ее владельцем стал предприниматель из Ливерпуля Томас Ридпат, а ее следующим обладателем (за £150) стал французский барон Филипп Феррари, в руках которого находилась крупнейшая частная коллекция почтовых марок в начале XX века.

После смерти Феррари в 1917 году марка была выставлена на аукцион: в результате торгов она досталась американскому текстильному магнату Артуру Хинду за $32,5 тыс. Однако в 1940 году "Британская Гвиана" вновь сменила владельца: вдова Хинда продала ее загадочному австралийскому бизнесмену за $45 тыс. В 1970 году $280 тыс. за марку заплатил знаменитый американский коллекционер Ирвин Вайнберг, а спустя десять лет ее цена достигла $935 тыс. - именно столько за нее отдал миллионер Джон Дюпон.

Эта марка стала самой дорогой в мире в 2014 году, когда была продана в Нью-Йорке на торгах, организованных Sotheby's, в рамках распродажи состояния Дюпона. Семь лет назад американский дизайнер обуви и бизнесмен Стюарт Вайцман заплатил за нее $9,5 млн. Причины, по которым он теперь решил продать "Британскую Гвиану", не разглашаются.

Компания Stanley Gibbons, купившая во вторник одну из самых известных марок в мире, была основана в 1856 году ливерпульским предпринимателем Эдвардом Стэнли Гиббонсом. С 1879 года фирма стала издавать популярный одноименный каталог почтовых марок. Флагманский магазин Stanley Gibbons на улице Стрэнд в центральном Лондоне был открыт в 1891 году.