В Большом театре наградили лауреатов приза "Бенуа де ла данс"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Жюри XXVIII Международного балетного фестиваля "Бенуа де ла данс" (Benois de la danse) во вторник объявило лауреатов. Не все смогли лично получить статуэтки на Исторической сцене Большого театра России, передает корреспондент ТАСС.

Художественный руководитель программы и председатель жюри народный артист СССР Юрий Григорович также не смог лично присутствовать из-за пандемии коронавируса.

"Фестиваль "Бенуа де ла данс" вот уже 28 лет продолжает знакомить нас с самыми яркими работами прошедшего сезона, отмечает состоявшихся звезд и открывает новые имена со всего мира. И я очень горжусь тем, что сегодня приз "Бенуа" - это не только уважаемый в мире профессиональный балетный приз, но и узнаваемый российский бренд", - зачитала его приветствие сопредседатель жюри, прима-балерина Большого театра России и театра "Ла Скала" Светлана Захарова. - Несмотря на все сложности современного мира, несмотря на пандемию, "Бенуа" жив. Осознание этого придает мне радости и сил. Значит, все было не напрасно".

Лауреаты

В категории "Сценограф" победа присуждена Тасите Дин, среди композиторов отмечен Томас Адес. Оба - за работу над спектаклем Уэйна Макгрегора "Ад - проект Данте" в лондонском театре "Ковент-Гарден". Они не смогли лично присутствовать на церемонии, статуэтки работы парижского скульптора Игоря Устинова, потомка семейства Бенуа, будут переданы им позднее.

Из пяти номинантов лучшим танцовщиком признан Хесус Кармона за работу "Игра", поставленную для фестиваля Latitude в Лондоне. Артист смог приехать в Москву для получения приза.

Эксперты объявили сразу двух обладательниц приза в аналогичной женской номинации: этуаль Парижской оперы Амандин Альбиссон с заглавной ролью Кармен и Екатерина Крысанова, воплотившая Жизель в редакции Алексея Ратманского в Большом театре России. "На этой сцене привычнее танцевать, чем получать награду, - призналась российская звезда. - Хочу поблагодарить педагога Светлану Адырхаеву, низкий поклон Алексею Ратманскому, который подарил мне роль длиною в жизнь".

Среди хореографов победу одержал россиянин Юрий Посохов за работу над "Анной Карениной" для Балета Джоффри. "Хочу поблагодарить всех за высокую оценку нашего труда и делю эту награду с Балетом Джоффри, поскольку очень за них переживаю: в этом году артисты не открыли сезон и не вышли на сцену", - отметил он.

Приза "Бенуа де ла данс" в самой почетной номинации - "За жизнь в искусстве" - на этот раз удостоен английский артист балета и хореограф Антони Доуэлл.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано лично вручил Светлане Захаровой итало-российскую награду "Бенуа-Мясин" - "истинное свидетельство особенных отношений между нашими странами и культурами". "Я действительно очень рад вручать сегодня приз международной звезде, которая выступала на крупнейших и важнейших подмостках всего мира - от Москвы до Парижа, от Санкт-Петербурга до Токио, - подчеркнул посол. - Италия может похвастаться особенной связью со Светланой Захаровой, поскольку она является этуалью миланского театра "Ла Скала".

Призы прошлых лет

Спустя 15 лет после присуждения награды статуэтку получил премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов: "Бенуа де ла данс" был присужден ему в 2006 году за роль Альберта в Балете Венской национальной оперы. "Наконец-то награда нашла героя", - заметила Захарова, вручая приз.

Среди участников традиционного гала-концерта был найден человек, который передаст награду "За жизнь в искусстве" танцовщице Твайле Тарп в США.

Лауреаты вышли на сцену в гала-концерте. Фестиваль продолжится завтра, 9 июня, гала-вечером "Звезды "Бенуа де ла данс" с участием лауреатов разных лет. Сбор от гала-вечеров фестиваля по сложившейся традиции передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

Приз "Бенуа де ла данс", известный в профессиональных кругах также как балетный "Оскар", учрежден в 1991 году Международным союзом деятелей хореографии во главе со всемирно известным балетмейстером Юрием Григоровичем. В переводе с французского Benois de la danse означает "Балетный Бенуа". Награда ежегодно присуждается за наиболее выдающиеся работы в области хореографии.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Агентство ТАСС оказывает информационную поддержку.