Лещенко, Гвердцители и Басков споют песни Александра Зацепина в честь его юбилея

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Звезды классической музыки и отечественной эстрады соберутся в среду на сцене "Крокус Сити Холла", чтобы поздравить с 95-летием народного артиста России, композитора Александра Зацепина. Почетными гостями вечера будут сам юбиляр и Алла Пугачева, сообщили организаторы праздника.

"Все звезды российской эстрады примут участие в гала-концерте "Этот мир придуман не нами", посвященном 95-летию композитора Александра Зацепина, - гласит афиша. - Почетные гости: Александр Зацепин и Алла Пугачева".

На сцену выйдут пианист Денис Мацуев, сопрано Хибла Герзмава, эстрадные певцы Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Тамара Гвердцители, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Александр Буйнов, Николай Басков и многие другие.

"Этот мир придуман не нами", но во многом он прекрасен, и потому, что в нем живут песни Александра Зацепина, - отметили организаторы концерта. - Именно они помогают ответить на многие жизненно важные вопросы: "Куда уходит детство", как "С любовью встретиться", почему "Есть только миг". Именно благодаря его гениальному творчеству мы открыли для себя "Остров невезения" и можем помечтать на тему "Если б я был султан".

Юбилейный год

Композитор отметил юбилей 10 марта. Его юбилею посвящен ряд концертов. Так, 9 апреля в зале "Зарядье" знаменитые хиты Зацепина исполнил Оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки.

Александр Зацепин - автор музыки более чем к 100 фильмам. Среди них: художественные картины "Красная палатка" (1969, режиссер Михаил Калатозов), "Земля Санникова" (1973, Альберт Мкртчян и Леонид Попов), "Капитан Немо" (1975, Василий Левин), "31 июня" (1978, Леонид Квинихидзе), комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Не может быть!", "Иван Васильевич меняет профессию", мультипликационные "Фильм, фильм, фильм" (1967, Федор Хитрук), "Ну, погоди!" (1971, 2-й выпуск, Вячеслав Котеночкин), "Тайна третьей планеты" (1980, Роман Качанов).

В 1970-х годах композитор написал несколько песен для Аллы Пугачевой, это ставшие шлягерами "До свиданья, лето", "Любовь одна виновата", "Волшебник-недоучка", "Этот мир придуман не нами", "Куда уходит детство?" и другие. Песни композитора в свой репертуар включали и другие исполнители и актеры: Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Олег Даль, Андрей Миронов, Олег Анофриев, Татьяна Анциферова, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, София Ротару. Всего он написал более 300 песен и романсов.