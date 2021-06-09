В "Манеже" в рамках фестиваля "Мода и стиль в фотографии - 2021" открываются пять выставок

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московский Мультимедиа Арт музей открывает в среду пять выставок в рамках XII международной биеннале "Мода и стиль в фотографии - 2021". В центральном выставочном зале "Манеж" представлены экспозиции о коренных племенах разных стран, взаимоотношениях природы и человека, а также итальянской и российской модной индустриях, передает корреспондент ТАСС.

Российский фотограф Ольга Мичи представила проект "Уязвимые?", посвященный проблемам, связанным с глобализацией. Героями ее снимков стали представители редких этносов. "В этом проекте представлено более ста людей со своими историями из трех регионов мира - Африки, Мьянмы и Чукотки. Этот проект не этнографический, а глубоко философский. Он прежде всего об искусстве, и это видно по черному фону, по манере съемки, манере подачи. Я сделала это специально, я хотела побудить вас к диалогу со своими героями", - рассказала фотограф.

Название проекта "Уязвимые?", по задумке автора, с одной стороны показывает те сложности, с которыми вынуждены сталкиваться племена в современное время, - экологические катастрофы, чрезмерный туристический интерес. С другой стороны, Мичи обращает внимание, что люди на фотографиях не беспомощны, они носят трофеи, добытые на охоте.

"Четыре года прошло с того момента, как мы задумали этот проект, за это время очень многое поменялось, поменялось отношение к племенам. Сейчас на них уже не смотрят свысока, а смотрят как на людей, обладающих своей мудростью", - считает фотограф.

Помимо этого, посетители "Манежа" увидят совместный проект финско-норвежского творческого дуэта Каролин Йорт и Риитты Иконен. Проект получил название "Глаза, как блюдца" и был вдохновлен фольклором и свойственными ему персонификациями природных явлений. "Наш проект называется "Глаза, как блюдца", и в этом мае проект празднует свое десятилетие, мы познакомились с Каролин в мае 10 лет назад. <…> На момент, когда мы начали общаться, мы даже не представляли, во что разовьется наше сотрудничество, сейчас это постоянный не прекращающийся поиск того, как современный человек может жить вместе с природой", - отметила Иконен.

Вместе авторы совершили путешествие по 15 странам, где приглашали к участию людей разных профессий, от садоводов и фермеров до оперных певиц. Герои предстают на снимках в костюмах, специально изготовленных для них из природных компонентов (трав, мхов, водорослей, цветов, веток, камней, ракушек). Эти наряды, задействующие детали окружающего ландшафта, позволяют героям почти полностью в нем раствориться.

Итальянская мода

В рамках биеннале открывается первая персональная выставка итальянской модели и фэшн-фотографа Альберты Тибурци. В 1960-е она была востребованной моделью, затем она прошла путь от фоторепортера, снимавшего европейских и голливудских звезд, останавливающихся в Риме, до популярного фэшн-фотографа.

"Ее звали все самые крупные глянцевые журналы Италии тех лет. 1980-е годы были блестящей эпохой для Италии, подул свежий ветер, появилась итальянская мода. Все великие бренды и дизайнеры появились именно в конце 1970-х - Versace, Armani. Альберта Тибурци работала со всеми ними", - описала проекта куратор Ольга Страда. В своих работах Тибурци стремилась добиться особой химической связи между нарядом, моделью и окружающим пространством.

Еще одну экспозицию - проект "Не для всех" - подготовили стилист Вадим Галаганов и фотограф Дамир Жукенов. Вдохновением для создания трех серий работ послужило старое голливудское кино. На его примере Галаганов исследовал то, как трансформировалось понятие красоты на протяжении последнего столетия.

Зрители увидят серию "Коды", на которой предстают модели в разработанных стилистом головных уборах, превращенных в арт-объекты. Другая серия - "Лани" - основана на образах балерин из эксцентричной и смелой для 1920-х годов постановки Брониславы Нижинской на музыку Франсиса Пуленка. А серия Post-atom age раскрывает историю о современной женщине, открыто демонстрирующей свою сексуальность, принимающей собственную индивидуальность.

Российский фотограф Анастасия Самойлова, долгое время приживающая в Майами, представит проект "Зона затопления". В своих работах автор исследует парадоксы, противоречия и контрасты Южной Флориды. "Здесь нет никаких глобальных катастроф, даже в этой выборке нет никакого наводнения, но все время есть ощущение какой-то бутафории, какой-то "фасадности" этого города, этой местности. Проект объединяет более трех штатов, и он продолжается, я постоянно добавляю в него фотографии", - описала Самойлова.

Фотограф запечатлевает выгоревшие на солнце рекламные баннеры, зазывающие в город мечты, небоскребы и лачуги с изъеденными плесенью фасадами. При этом она отмечает важность цветопередачи в своих снимках, благодаря которой ей удается создать впечатление от города, как от студийных декораций.