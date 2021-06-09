"Союзмультфильм" откроет кинотеатр в Сочи Парке

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" откроет в Сочи Парке кинотеатр, где в течение всего дня без перерыва будут показывать мультфильмы студии. Первые показы начнутся в середине июня, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"Первые показы в кинотеатре начнутся в середине июня, в день 85-летия легендарной киностудии "Союзмультфильм". В репертуаре уютного кинозала для самых маленьких - любимая классика, к примеру "Ну, погоди!", новые сериалы "Чуч-Мяуч", "Зебра в клеточку", "Оранжевая корова", "Простоквашино" и другие мультфильмы легендарной киностудии. Показы будут идти целый день без перерыва, с 11.00 до 21.00", - сообщил собеседник агентства.

Кинотеатр будет работать в течение летнего сезона парка. Аниматоры в костюмах героев мультиков также выступают в ежедневном открывающем шоу, отметили в пресс-службе. Посещение кинотеатра не требует доплат, оно входит в единый билет.

Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, который входит в топ-25 лучших парков Европы. Его площадь 28 га, где расположены 24 аттракциона, детские центры, дельфинарий, зоопарк и прочие объекты.

1 июня в парке открыли первый в России экстремальный аттракцион "Вечный двигатель", который поднимает катающихся на высоту десятиэтажного дома, резко опускает вниз и вращается на 360 градусов.