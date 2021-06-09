В Москве началась реставрация дома-музея Антона Чехова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Реставрационные работы начались в доме-музее Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Восстановление планируется завершить до конца этого года. После реставрации в доме возобновит работу музей, на втором этаже появится небольшая камерная сцена. Фасад здания украсят архитектурно-художественной подсветкой", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства. Все реставрационные работы проводятся под контролем столичного департамента культурного наследия.

"Изящный дом-комод на Садовой-Кудринской улице хорошо известен многим горожанам. В первую очередь благодаря тому, что здесь жил писатель Антон Павлович Чехов. Несмотря на то, что дом относительно небольшой, он выделяется на фоне других зданий, расположенных по соседству. Его отличает яркий красный цвет и необычная архитектура: фасады украшены эркерами, ризалитами и другими декоративными элементами", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Работы будут проводиться не только снаружи, но и внутри дома-музея. В частности, на первом и втором этажах отреставрируют дубовый паркет, старинные печи, профилированные карнизы. Специалисты воссоздадут обои по рисункам Чехова, которые писатель сделал в 1889 году, приведут в порядок дверные проемы, а также парадную белокаменную лестницу на первом этаже.