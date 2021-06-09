"Если уж делать машину времени, то со вкусом". Тест по фильмам "Назад в будущее"

Ни одна из американских киностудий сначала не хотела браться за производство истории о подростке, путешествующем во времени вместе с безумным ученым, — не верили, что такой сюжет понравится зрителям. Отклоняли сценарий еще и потому, что считали его детским, — отправили авторов в студию Disney, а те, в свою очередь, тоже дали от ворот поворот: где это видано, чтобы в семейном фильме была любовная линия между сыном и матерью?

Все изменилось, когда за дело взялся Стивен Спилберг и компания Universal, которая не без заминок и своих требований, конечно, но дала зеленый свет картине. Ну а вскоре, как все знают, фильмы стали безумно популярными и, честно говоря, в чем-то даже не теряют своей актуальности, а потому пересматривать их интересно до сих пор.