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"Если уж делать машину времени, то со вкусом".
"Если уж делать машину времени, то со вкусом".
"Если уж делать машину времени, то со вкусом".
"Если уж делать машину времени, то со вкусом".
"Если уж делать машину времени, то со вкусом".

"Если уж делать машину времени, то со вкусом". Тест по фильмам "Назад в будущее"

Кадр из фильма "Назад в будущее", 1985 год
© Universal/Getty Images
9 июня исполняется 60 лет актеру Майклу Джей Фоксу, исполнившему роль Марти Макфлая в кинотрилогии "Назад в будущее". Пройдите небольшой тест на знание фильмов и проверьте, не пора ли вам снова отправиться назад в будущее

Ни одна из американских киностудий сначала не хотела браться за производство истории о подростке, путешествующем во времени вместе с безумным ученым, — не верили, что такой сюжет понравится зрителям. Отклоняли сценарий еще и потому, что считали его детским, — отправили авторов в студию Disney, а те, в свою очередь, тоже дали от ворот поворот: где это видано, чтобы в семейном фильме была любовная линия между сыном и матерью? 

Все изменилось, когда за дело взялся Стивен Спилберг и компания Universal, которая не без заминок и своих требований, конечно, но дала зеленый свет картине. Ну а вскоре, как все знают, фильмы стали безумно популярными и, честно говоря, в чем-то даже не теряют своей актуальности, а потому пересматривать их интересно до сих пор. 


 

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