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Дума приняла закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств

Речь идет о программах специалитета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о праве граждан, имеющих высшее образование, получать второе или последующее высшее образование за счет бюджета по образовательным программам в области искусств.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством в апреле, новые нормы будут прописаны в законе "Об образовании". Как напоминали авторы инициативы, сегодня гражданам РФ гарантирована возможность получения первого бесплатного высшего образования. При этом, отмечали в кабмине, в творческие профессии зачастую приходят люди в зрелом возрасте, имеющие высшее образование по другой специальности.

В связи с этим в законе появится возможность для граждан, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет ассигнований федерального бюджета по образовательным программам в области искусств. Речь идет о программах специалитета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Специальности и направления подготовки утвердит правительство РФ. Кабмин утвердит и порядок принятия таких граждан на обучение за счет бюджета, а также перечни образовательных организаций, в которых такое обучение будет проходить.

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