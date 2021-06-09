Названы лауреаты Государственной премии в области искусства

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников стали лауреатами Государственной премии 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Об этом сообщил в среду журналистам советник президента РФ Владимир Толстой.

"За вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность Государственная премия будет вручена Григорию Валерьевичу Алфееву, больше известному всем как митрополит Иларион <…> Вторая премия будет вручена за вклад в развитие в развитие отечественного и мирового оперного искусства певице Хибле Герзмава <...> Третьим лауреатом стал выдающийся без преувеличения скульптор Александр Иулианович Рукавишников за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры", - сказал Толстой.

Он сообщил, что в этом году на госпремию в области искусства было 27 представлений, 12 из них получили положительные экспертные заключения. "Шесть из них получили более двух третей голосов, поэтому был второй тур голосования", - рассказал советник президента.

Толстой назвал митрополита Илариона (Алфеева) "уникальным явлением в современной российской культуре, пожалуй, не имеющим аналогов по масштабу и разнообразию достижений".

"[Его достижения] включают произведения литературы, музыкального искусства, киноискусства, теледокументалистики, просветительскую работу, воспитание молодого поколения. Достаточно сказать, что его перу принадлежат 148 литературных и научных трудов, создано более 80 документальных фильмов, его симфонические, камерные, хоровые произведения исполняют выдающиеся оркестры под управлением дирижеров Владимира Спивакова, Владимира Федосеева, Валерия Гергиева", - отметил он.

Советник президента пояснил, что Хибла Герзмава удостоена награды как одна из самых ярких фигур в оперном искусстве. "Настоящая оперная дива, которая все эти годы сохраняла верность одному театру, - это очень редкое явление в современном оперном искусстве, - заметил Толстой. - Она все годы служила и продолжает служить в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, на сцене которого исполнила буквально все ведущие партии для сопрано, которые существуют в репертуаре этого театра". Также в числе заслуг артистки - организация оперного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает".

Александр Рукавишников - скульптор с мировым именем, "он третий в династии знаменитых скульпторов", отметил Толстой. "Сам Александр Иулианович - автор блестящих работ, памятников Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, Феофану Греку, Федору Достоевскому, Мстиславу Ростроповичу, Чехову, Рахманинову, Набокову, другим деятелям культуры и искусства", - сказал советник президента. Кроме того, Рукавишников более 20 лет возглавляет кафедру скульптуры Московского государственного академического художественного института им. Сурикова.

О премии

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Вручение госпремий президентом РФ Владимиром Путиным обычно проходит в Кремле по случаю Дня России, 12 июня. В прошлом году торжественное мероприятие было перенесено на 24 июня, однако на этот раз, как сообщал Толстой, церемония традиционно пройдет 12 июня.