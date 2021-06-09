Памятник Минину и Пожарскому уберут с Красной площади в октябре

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому переместят для реставрации с постамента в павильон возле Покровского собора на Красной площади в октябре 2021 года. Об этом сообщил главный архитектор проекта реставрации Алексей Жданов на брифинге в среду.

"Демонтаж скульптуры будет проводиться в соответствии с графиком работ после завершения строительства павильона. Это произойдет приблизительно в октябре", - сказал он, добавив, что скульптурная композиция весит порядка 18 тонн.

Он отметил, что реставрационный совет принял решение не перевозить памятник, а проводить работы на месте. "Скульптура будет демонтирована, установлена на временный постамент каркасного типа, благодаря чему будут выполнены основные противоаварийные работы по усилению каркаса скульптуры. Он находится в аварийном состоянии из-за коррозии закладных элементов", - пояснил архитектор.

По его словам, реставраторы выполнят демонтаж поврежденных металлических элементов каркаса, а также извлекут формовочную массу из фигур скульптурной композиции. "После завершения этих работ скульптурная композиция будет возвращена обратно на постамент", - добавил он.

Реставрацию памятника организует Государственный исторический музей. Работы выполнит Межобластное научно-реставрационное художественное управление (МНРХУ), которое стало победителем конкурса, проведенного музеем. Стоимость реставрационных работ составляет 55 млн рублей.

В конце августа 2018 года Исторический музей открыл акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Памятник был воздвигнут 200 лет назад на народные средства, поэтому сбор пожертвований на его реставрацию также стал возможностью для любого желающего стать сопричастным к сохранению монумента. Жертвователями стали сотни российских граждан, а также граждане стран СНГ. Самые крупные пожертвования были сделаны Российским военно-историческим обществом и Промсвязьбанком. Оставшаяся часть средств, необходимых для реставрации монумента, выделена Министерством культуры РФ.