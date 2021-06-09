В Бангкоке открылась выставка, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны

БАНГКОК, 9 июня. /ТАСС/. Выставка "Слава воину-освободителю!", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, открылась в среду в Бангкоке. Смотр продлится до 9 августа в выставочном центре River City Bangkok.

На выставке представлено порядка 20 выпущенных в военный период советских агитационных плакатов, среди которых работы художников Виктора Иванова ("Ты вернул нам жизнь!"), Леонида Голованова ("Красной Армии - Слава!"), Виктора Климашина ("Слава воину-победителю!"). В открытии смотра принял участие посол России в Таиланде Евгений Томихин. По его словам, выставка планировалось к 9 мая, но в связи с ухудшением эпидемической ситуации с распространением коронавируса в королевстве ее удалось открыть в преддверии 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. "Мы захватываем сразу две даты", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Эту выставку мы давно планировали, из-за нынешнего ухудшения обстановки с коронавирусом в стране мы опасались, что возникнут сложности с ее проведением, - рассказал он. - Наши друзья из River City Bangkok пошли навстречу, в результате быстро удалось договориться об организации небольшой выставки плакатов военного времени". Каждая представленная работа содержит соответствующие пояснения на русском, английском и тайском языках. На открытии смотра присутствовали представители посольств Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Киргизии, а также граждане Таиланда, среди которых были студенты учебных заведений.

Томихин считает, что выставка получилась небольшой, но емкой и интересной. "Это такой специфический арт-стиль, соцреализм, отражающий определенный исторический период, - продолжил дипломат. - Здесь представлены плакаты разных периодов Великой Отечественной войны". "Это можно даже проследить по содержанию и выражению лиц героев плакатов", - подытожил он.