На международном кинофестивале "Западные ворота" в Пскове представят 50 фильмов

ПСКОВ, 9 июня. /ТАСС/. Организаторы международного кинофестиваля "Западные ворота", который откроется в Пскове во второй половине июля, включили в программу фестиваля 50 кинокартин отечественных и зарубежных режиссеров. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Ленфильма".

"С 22 по 24 июля, в Пскове состоится II Международный кинофестиваль "Западные ворота", посвященный фильмам, снятым в городах Ганзы. В этом году фестиваль представит целых девять кинопрограмм, куда войдет около 50 отечественных и зарубежных кинокартин. Псков посетят многие деятели кино, о которых мы расскажем ближе к кинофестивалю. Одно можем сказать точно - их образы в кино известны многим. На фестивале у всех зрителей будет возможность не просто увидеться с ними, но и пообщаться", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент не сформирована лишь одна фестивальная программа - короткого метра. "Все потому, что в эту программу может попасть каждый желающий. На сайте фестиваля уже висит анкета, которую можно заполнить для участия, а лучшие работы, выбранные отборочной комиссией, смогут попасть в программу короткометражного кино. Псков давно полюбили кинематографисты. Сколько лент снимались в стенах Псковского кремля, Изборской крепости, Пушкинских горах и других местах этого края! Порой сотни и даже тысячи псковичей выступали в массовых сценах различных кинокартин. Особенно любят эти места многие кинематографисты, родившиеся на псковской земле", - говорится в сообщении.

По оценке организаторов фестиваля, "Западные ворота" смогут укрепить международные связи России. В рамках фестиваля пройду встречи, круглые столы, дискуссии, презентации, будут обсуждаться тенденции развития кинематографа в разных странах. "Особая миссия фестиваля - привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле, где снимали Тарковский, Венгеров и многие другие мастера кино", - говорится в сообщении.

О кинофестивале

Первый кинофестиваль "Западные ворота" прошел в Пскове летом 2019 года в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Победителем конкурсной программы фестиваля тогда стал фильм эстонского режиссера Мооники Сийметс "Товарищ ребенок". Проект фестиваля реализуют совместно власти региона и киностудия "Ленфильм". По оценке организаторов, фестиваль способствует увеличению охвата населения культурными мероприятиями, что является одной из приоритетных задач национального проекта "Культура".