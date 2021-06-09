Хибла Герзмава заявила, что гордится присуждением ей Госпремии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Оперная певица Хибла Герзмава благодарна президенту России Владимиру Путину и комиссии, принявшей решение о присуждении ей Государственной премии в области искусства, и гордится столь высокой наградой.

Ранее советник президента РФ Владимир Толстой сообщил журналистам, что Хибла Герзмава стала лауреатом Государственной премии 2020 года за вклад в развитие в развитие отечественного и мирового оперного искусства.

"Я благодарна президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину и уважаемой комиссии за такую высокую оценку моей профессиональной деятельности", - привели ТАСС в пресс-службе слова артистки.

Герзмава заявила, что гордится ранее присвоенными ей званиями народной артистки России и народной артистки Республики Абхазия, где она родилась. "Получив Государственную премию, я с еще большей гордостью продолжу свой музыкальный путь", - сказала певица.

Она назвала лучшим музыкальное образование, полученное ею в Московской государственной консерватории им. Чайковского, где она теперь преподает на вокальной кафедре. "С огромной любовью уже почти 30 лет я служу в Музыкальном академическом театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и с огромной радостью представляю нашу страну в первых оперных театрах мира", - заметила артистка.

"Для меня очень важно, что музыкальные традиции России живут и обогащают мировую культуру", - подчеркнула Герзмава.

О премии

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Вручение государственных премий лауреатам 2020 года в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности состоится в День России, 12 июня.